Иран на две недели открыл Ормузский пролив

Иран открыл Ормузский пролив на две недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

«На срок в две недели безопасный проход через Ормузский пролив будет возможен через координацию с иранскими вооруженными силами и с учетом технических ограничений», – сообщил министр в соцсетях.

Ранее сообщалось о приостановке огня между Ираном и США на две недели, а в пятницу в Исламабаде, столице Пакистана, должны пройти переговоры двух стран.