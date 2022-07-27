Иран будет ремонтировать российские самолеты и поставлять авиаоборудование

Россия и Иран заключили договор о сотрудничестве по экспорту оборудования и техническому обслуживанию российских самолетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя иранского Управления гражданской авиации Миракбара Разави.

Документ закрепляет между странами механизм поставок иранского оборудования для авиационной техники. Кроме того, Иран будет проводить ремонтно-эксплуатационные работы и технически поддерживать российские самолеты на базе своих сервисных центров.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против российской авиаотрасли, запретив продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям.