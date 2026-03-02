Иран атаковал крупнейший нефтезавод Саудовской Аравии

news_header_top
Иран применил дроны-камикадзе против ключевого объекта саудовской энергетики. По данным местных СМИ, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод компании Aramco в городе Рас-Таннура — крупнейший в мире комплекс по переработке и экспорту нефти. Очевидцы сообщают о мощных взрывах и пожарах, над предприятием поднимаются густые клубы дыма.

Удар по стратегическому объекту демонстрирует готовность Тегерана поражать инфраструктуру стран, поддерживающих США и Израиль, несмотря на риски глобального экономического кризиса. Происшествие подтверждает высокую уязвимость энергетических узлов региона перед современными беспилотными системами.

Ранее саудовские силы ПВО не смогли полностью предотвратить попадание дронов, что ставит вопрос о необходимости пересмотра защиты стратегических объектов. Официальных заявлений о масштабах разрушений и пострадавших пока не поступало, однако уровень угрозы оценивается как чрезвычайно высокий.

Мировое сообщество с тревогой ожидает реакции Эр-Рияда. Инцидент может спровоцировать резкий скачок цен на нефть и привести к прямому военному столкновению Саудовской Аравии с Ираном на фоне продолжающихся боевых действий в регионе.

#Иран #ОАЭ #авиаудары
