Ирада Зейналова на KazanForum: Мы должны формировать собственную безопасную повестку

Важно, чтобы не только англоязычные страны формировали информационную повестку в современном мире, другие государства должны создавать свою, безопасную. О своем видении ситуации на одной из сессий KazanForum рассказала ведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова.

«Нам нужно сделать всё, чтобы не позволить превратить нас в нишевую историю. Мы должны стать частью общего целого, такого же влиятельного, как англосаксонский мир, который многие годы формировал свою повестку. Мы должны формировать свою, безопасную. Нужно достучаться до всего мира», — заявила Зейналова.

По мнению журналистки, сейчас в медиапространстве на первый план выходит борьба с информационным давлением и противодействие фейкам.

«Мы сейчас все обсуждаем, как предотвратить нашу общую стигматизацию, то есть фейк ньюс, с которыми столкнулись и Индонезия, и Ирак, и Иран. Сейчас с этим столкнулись и мы, потому что пытаемся представить альтернативную точку зрения. По сути, против нас работает та самая информационная машина, которая появилась во время холодной войны», — сказала она.

Для этой борьбы необходима целая инфраструктура, в которую входят информационная безопасность, кибербезопасность и подготовка квалифицированных кадров, заключила Зейналова.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.