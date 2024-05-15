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Ирада Зейналова на KazanForum: Мы должны формировать собственную безопасную повестку
Важно, чтобы не только англоязычные страны формировали информационную повестку в современном мире, другие государства должны создавать свою, безопасную. О своем видении ситуации на одной из сессий KazanForum рассказала ведущая телеканала НТВ Ирада Зейналова.
«Нам нужно сделать всё, чтобы не позволить превратить нас в нишевую историю. Мы должны стать частью общего целого, такого же влиятельного, как англосаксонский мир, который многие годы формировал свою повестку. Мы должны формировать свою, безопасную. Нужно достучаться до всего мира», — заявила Зейналова.
По мнению журналистки, сейчас в медиапространстве на первый план выходит борьба с информационным давлением и противодействие фейкам.
«Мы сейчас все обсуждаем, как предотвратить нашу общую стигматизацию, то есть фейк ньюс, с которыми столкнулись и Индонезия, и Ирак, и Иран. Сейчас с этим столкнулись и мы, потому что пытаемся представить альтернативную точку зрения. По сути, против нас работает та самая информационная машина, которая появилась во время холодной войны», — сказала она.
Для этой борьбы необходима целая инфраструктура, в которую входят информационная безопасность, кибербезопасность и подготовка квалифицированных кадров, заключила Зейналова.
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