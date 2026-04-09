Культура 9 апреля 2026 15:27

Ирада Аюпова: «Занятость с 9 до 18 – это бред для креативного бизнеса»

Для полноценного развития креативной экономики необходимо изменить концепцию занятости. Об этом на панельной дискуссии в рамках проходящего в Казани Российского венчурного форума заявила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

«Если мы говорим о полноценном развитии креативной экономики, построенной на раскрытии потенциала человеческого капитала, то нужно изменить концепцию занятости. Потому что занятость с девяти до шести – это бред для креативного бизнеса», – подчеркнула спикер.

Министр также отметила, что системной ошибкой является привязка креативных кластеров к конкретной территории.

«Создание добавленной стоимости в креативных индустриях не создается на территории локальных кластеров», – констатировала Аюпова, добавив, что важно анализировать цепочку создания добавленной стоимости без учета территориальной привязки.

#Российский венчурный форум #занятость #творчество
В топе
Дефицит бюджета России превысил 4,6 трлн рублей в первом квартале года

8 апреля 2026
Соцфонд с 1 июня начнет прием заявлений на новую семейную выплату

8 апреля 2026
