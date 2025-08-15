Ирада Аюпова встретилась с Молодежным советом Минкультуры РТ

Фото: Телеграм-канал Министерства культуры РТ

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова провела встречу с Молодежным советом при Министерстве культуры РТ. В обсуждении приняли участие Герой России, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Расим Баксиков, руководитель регионального отделения «Движения Первых», помощник Раиса РТ Тимур Сулейманов и первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова. Об этом сообщает Телеграм-канал Министерства культуры РТ.

Отмечается, что Расим Баксиков на этой неделе проходит стажировку в Министерстве культуры Татарстана в рамках президентской программы «Время героев». В республике также реализуется аналогичный проект – программа «Батырлар – Герои Татарстана», инициированная Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Ключевым событием встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между Молодежным советом при Минкультуры РТ и Студенческим советом юридического факультета Казанского института ВГУЮ (РПА Минюста России).

В ходе заседания председатель Молодежного совета Аяз Сафин представил отчет о работе организации. Затем молодые специалисты сферы культуры презентовали четыре групповых и три индивидуальных проекта.

По итогам встречи все инициативы получили рекомендации для доработки и поддержку со стороны министерства для дальнейшей реализации.