Ирада Аюпова: В Татарстане формируется новый стандарт музыкального образования

В Нижнекамске создается музыкальный кластер благодаря активному созданию и обновлению учреждений культуры. Так, в городе уже стартовал ремонт детской музыкальной школы №2. Эта работа ляжет в основу создания нового стандарта музыкального образования, сообщила глава Минкультуры Татарстана Ирада Аюпова на брифинге в Кабмине РТ.

«В Нижнекамске у нас создается музыкальный кластер. Сейчас там идет ремонт деткой музыкальной школы, музыкального училища, также мы создаем школу креативных индустрий. То есть у нас формируется новый стандарт музыкального образования на площадке Нижнекамского района. И практически аналогичная работа проводится в Альметьевском районе», – отметила Аюпова.

Всего в этом году в Татарстане по региональному проекту «Культурная среда» современное оборудование закупят для 39 культурных организаций. Вместе с тем планируется отремонтировать 34 здания культуры. Так, в Набережных Челнах, а также Тетюшском и Нижнекамском районах появятся модельные муниципальные библиотеки, а в Буинске реконструируют районный дом культуры, который станет театрально-культурным центром города.