Аюпова: «Работников до 25 лет в сфере культуры всего лишь 5 процентов»

Проблемы с кадрами в сфере культуры обсудили сегодня на заседании Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Ирада Аюпова: «Более 20% кадров отрасли не имеют профильного образования. Это те работники, которых мы должны направить на обучение» Фото: gossov.tatarstan.ru

Более 20% специалистов сферы культуры не имеют профильного образования

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова рассказала, что в отрасли в этом году работают 22 773 человека, из которых преобладающее большинство женщины – 16 522 специалиста. Работники сферы культуры с высшим образованием составляют 50,17%, в том числе 37,65% с профильным высшим образованием, со средним специальным образованием – 29,32%, из них 16% – с профильным.

«По сравнению с прошлым годом количество работников со средним профессиональным образованием выросло на 1,2%. Можно сказать о положительной динамике повышения уровня квалификации работников. Однако необходимо отметить, что более 20% кадров отрасли не имеют профильного образования. Это те работники, которых мы должны направить на обучение. В сфере культуры 63% руководителей и их заместителей имеют высшее образование, среди специалистов с высшим образованием 68%», – констатировала докладчик.

Мониторинг показывает, что работников в возрасте до 25 лет всего лишь 5% Фото: gossov.tatarstan.ru

По словам Аюповой, мониторинг показывает, что работников в возрасте до 25 лет всего лишь 5%. «К сожалению, этот показатель уменьшается из года в год. 68% работников отрасли – это лица старше 40 лет», – сообщила она.

В республике функционируют девять профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и 106 организаций дополнительного образования.

«И здесь нерадужной выглядит сегодняшняя статистика по количеству выпускников, связавших свою профессиональную деятельность с искусством. Конечно, мы не говорим о 100%. Но процент должен быть, несомненно, больше 14, который сегодня есть», – подчеркнула министр культуры.

Нерадужной выглядит сегодняшняя статистика по количеству выпускников, связавших свою профессиональную деятельность с искусством Фото: Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Она отметила, что общая потребность в кадрах по отрасли в 2022 году составит 300 специалистов. «В следующем году мы планируем совместно с научными учреждениями разработать методику потребности в кадрах с разбивкой до 2030 года. Потребность в кадрах мы сегодня формируем исходя из опросов наших подведомственных учреждений. Но они не всегда относятся к этому вопросу с должной степенью ответственности. То есть все-таки нужны научные институты, которые позволят прогнозировать», – заявила Аюпова.

Глава Минкультуры пояснила, что рынок труда очень сильно меняется и тот профессиональный компетентный состав, который существует сегодня, не будет удовлетворять запросам общества через 10 лет. «Это актуально для театрального искусства, где появляются новые профессии, связанные с внедрением инновационных процессов. Новые компетенции звукорежиссеров, операторов. Это касается библиотек и музеев, где больше появляется IT-компетенций. Мне кажется, мы должны работать на опережение», – заметила она.

Рынок труда очень сильно меняется. Это актуально для театрального искусства, где появляются новые профессии, связанные с внедрением инновационных процессов Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

На начало декабря имеется 118 вакансий для специалистов отрасли культуры

Ирада Аюпова сообщила, что в 2020/2021 учебном году количество выпускников профессиональных образовательных организаций составило 890 человек, из которых 650 человек трудоустроились по специальности, 214 человек продолжили обучение в вузах.

Количество выпускников высших учебных заведений в 2020/2021 учебном году составило 504 человека, из них 373 трудоустроились по специальности, 63 продолжили обучение. Если сравнить с прошлым учебным годом, то тогда число выпускников составляло 536 человек, трудоустроились 409 человек, продолжили обучение – 43.

«По данным центров занятости Татарстана, на начало декабря этого года имеется 118 вакансий для специалистов отрасли культуры», – отметила министр культуры.

На начало декабря библиотекам требуется 18 специалистов, культурно-досуговым учреждениям – 76, театрам – 7, музеям – 4 Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

В частности, библиотекам требуется 18 специалистов, культурно-досуговым учреждениям – 76, театрам – семь, музеям – четыре, домам дружбы народов и киноучреждениям – по одному, детским школам искусств – девять, циркам и концертным организациям – два.

«С учетом реалий в сфере труда, когда требуются все более квалифицированные специалисты с множественностью компетенций, необходимо совершенствование действующего нормативно правового регулирования с целью их правильного трудоустройства в учреждение», – убеждена глава Минкультуры.

По мнению Аюповой, имеющиеся профессиональные квалификационные справочники должностей не учитывают специфику культуры как отрасли. «”Начальник производственного отдела” – наименование должности, относящееся к общеотраслевым служащим, не имеющее конкретизации специфики работы. В культуре начальник производственного отдела возглавляет такие цеха, как бутафорский, поделочный, декоративный, монтировочный, и так далее», – заметила она.

Ирада Аюпова сообщила, что в 2020/2021 учебном году количество выпускников профессиональных образовательных организаций составило 890 человек Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Исходя даже из наименования структурного подразделения, видно направление и специфичность данной работы. Сотрудники данных цехов относятся к профессиональной квалификационной группе “Культура специалисты”. При этом их руководители, обладающие такими же знаниями, с добавлением управленческих функций, не относятся к культуре. Вот такой парадокс, который на нашем уровне мы пока разрешить не можем, поскольку профессиональные квалификационные справочники утверждаются на федеральном уровне», – добавила министр.

Кроме того, по ее словам, есть должности, например программисты, инженеры, относящиеся к общеотраслевым служащим, но «данные специалисты занимаются профильной настройкой, наладкой, работоспособностью профессионального светового и звукового оборудования, механического сценического оборудования». «При этом согласно приказу Минздравсоцразвития от 2011 года эти компетенции не относятся к должностям работников культуры», – продолжила Аюпова.

Компетенции специалистов, занимающихся настройкой светового, звукового, сценического оборудования, сейчас не относятся к должностям работников культуры Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Одна из важных проблем заключается в несовершенстве образовательных программ»

Ирада Аюпова убеждена, что «учреждения культуры должны быть способны сохранять культуру всеми имеющимися возможными способами, а также создавать и продвигать качественный конкурентоспособный продукт».

«Специалисты сферы культуры должны постоянно мониторить запросы потенциальных получателей их услуг, в том числе через налаживание обратной связи. Учреждение культуры должно стать “третьим местом” после работы и дома, местом, куда люди приходят за общением, территорией культурного досуга, где можно посмотреть фильм, спектакль, выставку и обсудить увиденное. Все это и многое другое невозможно без обеспечения специалистами, которые обладают соответствующими компетенциями», – подчеркнула министр.

По ее словам, одна из важных проблем заключается в несовершенстве образовательных программ. Глава Минкультуры пояснила, что в настоящее время образовательная система не имеет возможности обеспечить высококлассными специалистами, обученными для работы в сложившихся реалиях сферы культуры, так как эти программы не успевают за появляющимися новыми направлениями работы и требуют их немедленного пересмотра.

Министр культуры считает, что образовательные программы не успевают за появляющимися новыми направлениями работы и требуют их немедленного пересмотра Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Для решения проблемы докладчик предложила разработать систему кадрового планирования на основе социологических исследований, оценке будущих кадровых потребностей, а также «разработать программу удовлетворения будущих потребностей для определения желаемых видов кадрового отбора».

По мнению Аюповой, также необходима переподготовка специалистов отрасли культуры, ориентированная на потребности этой сферы. «В сегодняшних реалиях работник культуры – это профессионал высокого уровня, обладающий различными компетенциями. Необходима работа преподавателей вузов со студентами, магистрантами в части разработки и защиты практико-ориентированных работ, в том числе по заказу работодателей», – заявила она.

Вадим Дулат-Алеев: «Сейчас без технологий невозможно. В музыкальных школах этого нет, этого даже в училищах нет» Фото: gossov.tatarstan.ru

«На кухне практически невозможно сделать серьезный проект»

Исполняющий обязанности ректора Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова Вадим Дулат-Алеев отметил, что в музыкальной сфере уже давно сложилась трехступенчатая система образования. «Если ребенок не зашел в профессию в шесть-семь лет, быть дальше музыкантом, который сможет выходить на сцену, держать публику, работать в области профессиональной музыки, он не сможет. Это уже сама по себе проблема, потому что возраст и выбор профессии – это разные вещи. Сначала идет обучение в музыкальной или художественной школе, затем – в колледже, позже – в вузе», – сказал он.

По его мнению, на данный момент в музыкальной сфере существует проблема, связанная с современными технологиями. «Музыка – это продукт, мы его показываем, он должен быть конкурентоспособным. Сейчас без технологий невозможно. В музыкальных школах этого нет, этого даже в училищах нет. Мы не готовим наших будущих музыкантов, чтобы они могли работать с компьютерными программами, ориентированными на музыку, с нотными редакторами. Надо подумать о введении вопросов музыкально-прикладных технологий и на этапе школы, и на этапе колледжа. В вузе это уже есть», – заметил Дулат-Алеев.

На некоторых татарских музыкальных инструментах в «народе уже не играют, но это не значит, что они должны исчезнуть из многовековой традиции» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Он также подчеркнул, что на некоторых татарских музыкальных инструментах в «народе уже не играют, но это не значит, что они должны исчезнуть из многовековой традиции».

Директор Казанского художественного училища им. Н. И. Фешина Ольга Гильмутдинова добавила, что все чаще выпускники выбирают для поступления вузы Москвы и Санкт-Петербурга. А возвращаются только для работы над разовыми проектами.

«Когда спрашиваешь, чего не хватает, чтобы вернуться совсем, они указывают три параметра. Первый – то, что их творчество здесь не очень нужно, второй – они не очень умеют себя “продавать”, и нужна какая-то внутренняя система по продвижению. Третья проблема – нехватка мастерских, чтобы сделать какой-то большой проект. На кухне работать невозможно, серьезный проект сделать практически невозможно. Мастерских для молодежи в городе практически нет. Это основные проблемы, которые связаны с невозвратом наших ребят в Казань», – сказала она.

Ольга Гильмутдинова рассказала, что все чаще выпускники выбирают для поступления вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Азат Абзалов убежден, что с учетом вызовов времени детские школы искусств должны работать по-другому Фото: gossov.tatarstan.ru

Начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов убежден, что с учетом вызовов времени детские школы искусств должны работать по-другому. «Они должны быть переформатированы. Есть предложение в этой части. Родителям и детям важно, чтобы школа искусств находилась в общеобразовательной организации. Сейчас есть задача по театральным студиям в каждой школе. Ее же нужно решать», – заявил он.

Абзалов предложил создать многопрофильное учреждение в сфере культуры по принципу работы центров детского творчества. «Тогда больше программ мы сможем реализовывать в школах, но эту историю вместе с Минкультуры и Минобрнауки предстоит решить, потому что сейчас в таком виде школы искусств не могут дальше развиваться. Более того, нацпроект “Культура” дает возможность участвовать школам искусств в системе капремонта, переподготовки кадров и повышения квалификации, оснащении музыкальными инструментами. И всего этого лишены школы искусств, которые сейчас находятся в системе образования. Это точка риска, которую надо преодолеть», – подытожил он.

В Татарстане создана и функционирует широкая сеть учреждений культуры, в которую входят 173 музея, 18 театров, 19 концертных организаций, две филармонии, два цирка, 1510 библиотек и 1917 клубных учреждений, 42 кинотеатра (кинозала).