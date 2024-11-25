Ирада Аюпова: «У нас нет цензуры, но у нас есть ответственность»

Очень важно, чтобы учреждения культуры уходили от громких заявлений в практическую работу. Государство финансирует очень многое, и очень важно, чтобы ребенок, который приходит на спектакль, уходил с него чуть-чуть большим патриотом. Об этом заявила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, выступая на круглом столе «Сохранение традиционных ценностей: опыт, новые практики, вопросы» в Общественной палате РТ.

«Я не люблю слово „патриот“ в том извращенном понимании, в котором оно зачастую сегодня транслируется. Ребенок должен знать свою историю, должен знать, что его связывает с этой землей — это осознанный патриотизм», — сказала Аюпова журналистам.

Министр культуры РТ при этом констатировала, что эта политика «не выстрелит», если останется только нарративом государства. Необходима эффективная коммуникация государства и сообщества, обратная связь в лице каждого жителя республики и страны.

Аюпова также поделилась своим пониманием того, как правильно транслировать духовно-нравственные ценности. По ее мнению, важно научное осмысление. За каждой традицией стоит очень большая ценностная модель и очень глубокие смыслы, очень обширный нарратив, который важно доносить до общественности.

«В Конституции четко прописано, что у нас нет цензуры. Но у нас есть ответственность. Здесь очень важен баланс сдерживания ограничений и свободы. Модель, которую мы строим, — это модель повышения ответственности институций и государственных учреждений за то, что они транслируют и пропагандируют», — пояснила в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» Ирада Аюпова.

«Когда реализация собственных амбиций становится выше всего человеческого в нас — это неправильно», — выразила уверенность министр культуры РТ. Она добавила, что это позиция «мягкой силы» — государство субсидирует тот контент, который транслирует духовно-нравственные ценности, говорит людям, что хорошо, а что плохо.

Аюпова также заметила, что почти 40 лет назад государство дистанцировалось от статуса рупора идеологии и перестало признавать, что в основе любого государства должна лежать своя идеология, своя система ценностей.

«Два года назад был подписан указ Президента Российской Федерации №809 „Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей“. С этого времени мы официально признали, что в основе любого государства должна быть идеология», — заключила министр культуры РТ.