Ирада Аюпова: У нас есть узнаваемые бренды, но мы не можем их грамотно продвигать

У Татарстана есть узнаваемые бренды, однако в республике есть проблема с их продвижением. Решить эту и многие другие задачи должен создаваемый в республике по поручению Раиса Рустама Минниханова Центр народно-художественных промыслов и мастеров. Таким мнением в интервью «Татар-информу» поделилась министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

«Главная задача центра – сохранение ремесленных традиций. И, наверное, ключевая проблема в этом вопросе сегодня – создание условий для эффективного маркетинга и стимулирования потребления изделий народно-художественных промыслов», – рассказала министр.

Аюпова также отметила, что в создаваемом ремесленном Центре «не может быть чистого субсидирования, но должны быть созданы условия для продвижения традиционных промыслов».

Говоря о собственных брендах Татарстана, министр подчеркнула, что они у республики есть. «<…> булгарский ювелирный промысел, уточки, вязь, скань, которая свойственна казанской территории, – это наша традиция, узнаваемые бренды», – сказала Аюпова и добавила, что существует проблема их продвижения.

«У нас нет единого портала, единой точки входа, где можно было бы познакомиться с нашим национальным искусством в ремесле. И мне кажется, что центр должен обеспечивать продвижение и сбыт продукции мастеров народных промыслов, создавать им комфортные условия, в том числе для формирования эффективной материально-технической базы. Люди, которые приезжают в Татарстан, им не всегда достаточно увидеть или купить наши потрясающие ичиги, им хочется посмотреть, как эти ичиги создаются. И с этой точки зрения шоу-рум может быть очень интересен туристам», – рассказала министр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов, посетив в октябре здание ЦУМа, отметил, что создаваемый Центр народно-художественных промыслов и мастеров должен стать местом притяжения для людей.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа» Ирада Аюпова: «Если ремесло не востребовано в жизни, оно умирает».