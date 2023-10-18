Ирада Аюпова: Туркменистан и Татарстан научили друг друга сохранению культурного наследия

Туркменистан во многом является примером в сохранении культурного наследия. Таким мнением поделилась министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на открытии Дней Татарстана в Туркмении, которые проходят с 17 по 19 октября в двух городах страны – Ашхабаде и Мары.

«Поскольку в нашем меняющемся мире сохранить свое культурное наследие становится все сложнее и сложнее, в том, как сберечь свое культурное богатство во многом мы учимся у Туркменистана», – цитирует Аюпову портал sng.today.

Министр поделилась наблюдением, что Туркменистан – это уникальная страна, на территории которой национальный костюм является абсолютно неотъемлемой частью повседневной жизни.

О программе Дней Татарстана в Туркменистане «Татар-информ» сообщал ранее. Программа предусматривает проведение концертных программ в городах Ашхабад и Мары. Будет организована дискуссия по тематике сохранения культуры традиционных промыслов, ремесел и культуры национального костюма.

Президент России Владимир Путин по итогам российско-туркменских переговоров в 2022 году отмечал: «Мы признательны руководству Туркменистана за бережное отношение к русскому языку и русской культуре. В Ашхабаде уже 20 лет успешно функционирует совместная российско-туркменская средняя школа имени Пушкина – одно из ведущих учебных заведений в стране с обучением на русском языке, где преподавание осуществляется по российским образовательным государственным стандартам и учебникам».