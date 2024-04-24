«По следам караванов»: в Татарстане в мае-июне запустят тур по древним торговым городам

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тур для путешественников «По следам караванов», который расскажет туристам о трёх крупных древних торговых городах, существовавших на территории Татарстана, будет общедоступен уже в мае-июне текущего года. В программу будут включены Джукетау в Чистопольском районе, Биляр – в Алексеевском и Болгар – в Спасском. Об этом во время беседы с журналистами сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Для нас проведение таких туров – эксперимент. Мы хотим показать, что культурное наследие тоже привлекательно с точки зрения туризма. Важно вернуть людям интерес к музеям. На сегодняшний день у нас более 10 млн человек посещают музеи каждый год. Однако порядка 60% – это событийные истории. Хотелось бы, чтобы люди увидели все то наследие, которое хранится там», – отметила министр.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Она провела встречу с журналистами и блогерами, которые первыми смогли посетить тур «По следам караванов», и выслушала их предложения по совершенствованию маршрута. Среди них оказались осовременивание музеев, добавление интерактивности в экспозициях и многое другое.

Эти замечания будут взяты в работу, и когда тур будет доработан, он станет доступен для всех желающих, добавил директор Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Рамиль Зиганшин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы решили сначала показать вам этот маршрут и получить обратную связь. Затем исправим ошибки и начнем работу с туроператорами. Запустим полноценно тур в ближайшее время. Но хочу подчеркнуть, что задача всех музеев сделать его всесезонным, чтобы туристы могли приезжать и летом, и осенью, и зимой, и весной», – заявил Зиганшин.

Тур «По следам караванов» будет рассчитан на два дня. В первый туристы посетят городище Джукетау в Чистопольском районе, а также экскурсии в самом Чистополе и Билярское городище вместе с местным музеем и святым ключом. Второй день будет посвящен Болгару.