Ирада Аюпова: «Существует разрыв между вузами и потенциальными работодателями»

Масштабность задач, решаемых сегодня в культуре, требует новых особенностей кадровой политики. Об этом на итоговом заседании коллегии Министерства культуры Татарстана заявила руководитель ведомства Ирада Аюпова.

«Необходимо ментальное изменение отношения к обучению и системе подготовки кадров, планирование прогноза в кадрах. Как показали результаты прошедшей недавно стратегической сессии, существует разрыв между вузами и потенциальными работодателями», — отметила министр культуры.

Она подчеркнула, что это системная задача, которую нужно решать совместно с Центром социальных и экономических исследований при Кабинете Министров РТ, Министерством промышленности РТ и Министерством труда и социальной защиты РТ.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, уровень средней заработной платы по категориям работников учреждений культуры по итогам года выполнен на 101% от прогнозной средней заработной платы на 2022 год и составляет, согласно оперативным данным, 39 193,6 рубля», — заметила Аюпова.

Для привлечения и привязки специалистов Минкультуры РТ совместно с Институтом культуры внедрили прохождение практики студентами непосредственно в тех клубах, где имеется острая нехватка кадров и куда они могут в последующем устроиться на работу.

Кроме того, для формирования научной базы по актуальным вопросам отрасли второй год реализуется выдача стипендий студентам Института культуры и Казанского федерального университета (в 2020 году из 135 работ 17 были признаны победителями), а также задаются темы выпускных научно-исследовательских работ студентов.

«На сегодняшний день мы имеем возможность реализовать в полной мере кластерный подход в подготовке специалистов для отрасли, когда наши и федеральные учреждения работают в одной связке», — резюмировала министр.

В 2021 году впервые началось обучение по программе МВА в культуре для перспективных управленцев, отобранных на конкурсной основе.