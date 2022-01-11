Ирада Аюпова раскритиковала лоукостер «Победа» и призвала переименовать его

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова раскритиковала лоукостер «Победа» за неуважение к пассажирам и предложила компании «Аэрофлот», которой он принадлежит, переименовать его. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram.

По мнению главы Минкультуры РТ, сочетанием названия и плохого качества обслуживания лоукостер дискредитирует сам образ Победы в Великой Отечественной войне.

«Каждый раз после прохождения регистрации и полета на самолетах компании „Победа“ мне хочется „отмыться“. Лоукостеры бывают разные. Но такого неуважения к людям, как здесь, редко где найдешь. Компания просто беда, буковки ПО они потеряли. Вы дискредитируете светлый образ ПОБЕДЫ! Это имиджевые потери страны-победительницы!» — уверена Ирада Аюпова.

«Уважаемое руководство „Аэрофлота“! Уважаемое руководство компании „Победа“! Убедительно прошу вас переименовать авиакомпанию!» — подчеркнула министр культуры Татарстана, напомнив об усилиях возглавляемого ею ведомства по сохранению памяти о войне.