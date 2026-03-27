Ирада Аюпова приняла специальную премию «Золотая маска» для Раиса Татарстана

В Международный день театра в Москве состоялась торжественная церемония вручения специальной премии «Золотая маска». Раис Татарстана Рустам Минниханов удостоен специальной премии за поддержку театрального искусства России. Эта награда считается одной из самых престижных в театральной сфере и подчёркивает значимость личного вклада в сохранение и развитие традиций российского театра, сообщает официальный канал Министерства культуры Республики Татарстан.

Передавая награду министру культуры Татарстана Ираде Аюповой, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков отметил:

«Конечно, театральное искусство – это великие актёры, художники, драматурги, но это и те люди, которые верят в это искусство и поддерживают его. В прошлом году мы проводили церемонию вручения в новейшем театре имени Галиаскара Камала в Казани. Это потрясающий театр, и, конечно, Рустам Нургалеевич делает невероятно много и для сохранения многонациональной культуры России, и для её развития».

Ирада Аюпова, принимая награду, подчеркнула, что руководство республики с глубоким уважением относится к театральному искусству и стремится создавать максимальные условия для его развития.

Министр также напомнила об историческом контексте:

«5 апреля 1999 года «Золотая маска» была вручена первому Президенту республики Минтимеру Шариповичу Шаймиеву. Тогда её вручал Юрий Михайлович Лужков, который шуткой отметил, что маска вручается за лучшую мужскую роль среди губернаторов. На что Минтимер Шарипович ответил репликой – «Политику без маски невозможно, но и под маской нелегко», – которая уже стала крылатым выражением».

В завершение своего выступления Ирада Аюпова отметила, что особенно почётно получать эту награду в год 120-летия татарского театра, и рассказала собравшимся о тех, кто стоял у истоков татарского театрального искусства.