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Ирада Аюпова поздравила татарстанцев с Днем славянской письменности и культуры
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова поздравила всех жителей республики с Днем славянской письменности и культуры. В своем поздравлении она отметила, что это очень важный праздник для сотен миллионов людей по всему миру.
«Этот праздник приурочен ко Дню памяти великих просветителей и святых Кирилла и Мефодия. Во многом благодаря им была создана сокровищница русской словесности, уникальный культурный код народа, дух и традиции нации», – напомнила Аюпова.
Она также подчеркнула, что Кирилл и Мефодий смогли изучить разобщенные славянские языки, сформировав буквенное обозначение каждому звуку.
«Богатая и самобытная славянская культура, основанная на высоких духовно-нравственных ценностях и шедеврах литературно-художественного слога, является важной культурной основой для процветания представителей свыше 173 национальностей, проживающих на территории Татарстана, и для всех народов нашей большой страны», – продолжила спикер.
Она также выразила надежду на то, чтобы этот день был всегда еще одним напоминанием о ценности письменного слова, поскольку именно оно позволяет передать будущим поколениям высоконравственные ценности и мудрость предков.
«Мира, взаимопонимания, согласия и добра!», – завершила поздравление министр культуры РТ.
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