Ирада Аюпова поздравила татарстанцев с Днем российского кино

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова поздравила кинематографистов и зрителей с Днем российского кино. Она отметила роль кинематографа не только как индустрии, но и как инструмента диалога, который помогает преодолевать границы, сохранять культурный код и объединять людей.

«История татарстанского кино насчитывает более века: она началась, когда в Казани появилась киноорганизация «Таткино» – одна из первых в стране и первая в Поволжье, объединившая функции кинопроизводства и кинопроката», – напомнила Аюпова.

В 2027 году исполнится 100 лет первому татарскому художественному фильму «Булат-Батыр» режиссера Юрия Тарича. Картина была создана совместно киностудиями «Совкино» и «Таткино».

«Сегодня наша республика живет насыщенной кинематографической жизнью. Флагманским событием стал международный кинофестиваль «Алтын минбар», который пройдет уже в 22-й раз, а фильмом открытия станет картина «Учитель» – глубокая киноистория о великом просветителе Шигабутдине Марджани, созданная в международной копродукции», – сказала министр культуры РТ.

В республике также проходит международный кинофестиваль «Каракуз фильм», посвященный в том числе анимации и авторскому кино. Еще одним проектом стал детский фестиваль «Милли мультФест», ориентированный на юных зрителей.

Сейчас в Татарстане работают 176 киноплощадок. В их число входят кинотеатр «Мир», муниципальные и частные кинозалы.

С начала года российские и зарубежные фильмы в частных кинотеатрах республики посмотрели более 265 тыс. зрителей. Еще 240 тыс. человек посетили показы картин, предоставленных «Татаркино».

При участии кинематографистов Татарстана был создан ряд российских фильмов и сериалов, получивших прокатные удостоверения. Среди них – «Тарлан», «Сумбуль», «Гора влюбленных» и другие проекты.

«Ширится и наша география: Дни татарстанского кино с успехом прошли в Свердловской области, Башкортостане и Оренбуржье. В свою очередь, республика гостеприимно встречала Дни кино Индии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Италии и Китая», – добавила Аюпова.

По словам Аюповой, в День российского кино республика может оценить уже пройденный путь и одновременно видеть возможности для дальнейшего развития отрасли.

Министр поблагодарила кинематографистов за работу и пожелала им, чтобы любовь к культуре и истории России и Татарстана наполняла их творчество глубоким смыслом, а результаты работы находили отклик у зрителей.