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Глава Минкульта Республики Татарстан Ирада Аюпова поздравила коллег с Международным днем культуры.

«Хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто посвятил себя служению искусству, сохранению культурного наследия, за вашу преданность и профессионализм, за ту высокую миссию, которую вы несете для будущих поколений», – обратилась к коллегам Аюпова.

Она напомнила историю праздника: его появлению мир обязан русскому художнику и общественному деятелю Николаю Рериху, 150-летие со дня рождения которого отмечается в нынешнем году.

«Именно после его [Рериха] путешествия по городам нашей страны, среди которых была и Казань, была выдвинута идея о принятии срочных мер по охране исторических памятников. 15 апреля 1935 года более 20 стран подписали первый в истории международный договор о защите культурных ценностей, получивший название „Пакт Рериха“», — сообщила руководительница республиканского ведомства.

Коллегам Аюпова пожелала крепкого здоровья, семейного счастья и творческих высот.

«Последние победы в престижных международных конкурсах и фестивалях, участники которых представляют самобытное достояние нашей национальной культуры, дают твердое и четкое понимание, что культура не имеет границ, ее нельзя отменить, она в каждом из нас», – отметила министр.