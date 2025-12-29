Ирада Аюпова подвела итоги 2025 года в культуре Татарстана и раскрыла планы на 2026-й

Министр культуры РТ Ирада Аюпова

В музее Салиха Сайдашева состоялась предновогодняя встреча министра культуры Татарстана Ирады Аюповой с казанскими журналистами.

Самым резонансным событием уходящего года глава Минкультуры РТ назвала разрешение вопроса авторских прав на Шурале, Су анасы и других персонажей татарского фольклора. Борьба с так называемыми «патентными троллями» началась в конце 2024 года, когда в адрес театра «Экият» были направлены две досудебные претензии из-за использования нематериального культурного достояния – героев татарских сказок.

«Силами Министерства культуры этот вопрос был решен. Даже в курс MBA (деловое администрирование – прим. Т-и) этот вопрос вошел как кейс, когда грамотная системная работа может принести результат», – подчеркнула Аюпова.

Большие надежды у Минкультуры Татарстана на территорию древнего Билярского городища. Ведомство надеется увеличить привлекательность Биляра и еще двух древних булгарских городов – Джукетау и Сувара.

«Благодаря Минтимеру Шариповичу [Шаймиеву] мы смогли решить вопрос с Болгаром, и сегодня это всемирно признанная сокровищница. Надеюсь, мы сможем пойти дальше», – пояснила министр.

В следующем году будет расширена программа «Земские работники культуры» – в ней примут участие 50 человек. Программа была запущена в 2025 году по поручению Президента России Владимира Путина. Поддержку получают библиотекари, музейные сотрудники, руководители творческих коллективов, специалисты домов культуры, преподаватели дополнительного образования.

Несколько слов Ирада Аюпова сказала о здании театра Тинчурина, которое сейчас занято Казанским (русским) ТЮЗом. Пока будущее этого здания находится на этапе согласования, но как только Казанский театр юного зрителя вернется в родное здание после его реставрации, бывшая площадка театра Тинчурина может стать местом для «театральных экспериментов».

Определена дата проведения международного конкурса чтецов Корана в Казани – он пройдет 27 апреля.

Говоря о глобальной стратегии Минкультуры РТ на 2026 год, Аюпова ответила кратко: «У нас есть 809-й указ [Президента России] («Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» – прим. Т-и)».

Мероприятия, которые будут проводится в Казани в следующем году, поделены на три ключевых направления: культурное, официальное и научное. В рамках научного направления состоятся форумы по исламской архитектуре, каллиграфии и археологии. С полученным городом статусом культурной столицы исламского мира окажутся связаны и кинофестиваль «Алтын минбар», и театральный фестиваль «Науруз».

Мероприятия в рамках объявления Казани культурной столицей исламского мира 2026 года не ограничатся Республикой Татарстан. Так, например, презентованы будут музеи всей России, а на площадке Петербургского культурного форума организуют отдельный трек, связанный с «духовной культурой исламской России».

«Очень важно, чтобы не было местечковости», – охарактеризовала подход оргкомитета Аюпова.

Кино, констатировала министр, – по-прежнему очень тонкая тема, и здесь остаются нерешенными правовые вопросы. На федеральном уровне есть колоссальные возможности, добавила она, но на уровне республики фильмопроизводство пока осилить нельзя.

«Что касается Альметьевской киностудии, честно вам скажу, это должна быть форма государственно-частного партнерства», – добавила Аюпова.

В рамках празднования 140-летнего юбилея Габдуллы Тукая в следующем году каждый четверг каждой недели на библиотечных площадках будут проводится читки и заучивания стихотворений основоположника современной татарской литературы. Для этих читок уже отобраны 52 стихотворения.

«Мы подготовили еще несколько аналогичных проектов по социальной архитектуре», – уточнила спикер.

На базе музейных центров запустят детские образовательные центры, основная задача которых – «вернуть» культуру речи в игровой форме.