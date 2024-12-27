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Общество 27 декабря 2024 12:13

Ирада Аюпова ответит на вопросы жителей РТ в прямом эфире

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Министр культуры РТ Ирада Аюпова сегодня ответит на вопросы жителей республики в прямом эфире. Также глава Минкульта расскажет о новом здании театра Камала, праздничных событиях на Новый год, реализации нацпроектов в области культуры и многом другом.

Прямой эфир начнется в 13:00. Посмотреть трансляцию можно по ссылке.

Татарстанцы уже сейчас могут оставить свои вопросы в комментариях. Ответы будут озвучены во время эфира или по его итогам.

#Ирада Аюпова #Министерство культуры РТ #минкульт рт #прямой эфир
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