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Ирада Аюпова ответит на вопросы жителей РТ в прямом эфире
Министр культуры РТ Ирада Аюпова сегодня ответит на вопросы жителей республики в прямом эфире. Также глава Минкульта расскажет о новом здании театра Камала, праздничных событиях на Новый год, реализации нацпроектов в области культуры и многом другом.
Прямой эфир начнется в 13:00. Посмотреть трансляцию можно по ссылке.
Татарстанцы уже сейчас могут оставить свои вопросы в комментариях. Ответы будут озвучены во время эфира или по его итогам.
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