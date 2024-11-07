Ирада Аюпова обратилась к татарстанцам по случаю Дня Октябрьской революции

Ирада Аюпова

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Министр культуры РТ Ирада Аюпова обратилась к жителям Татарстана по случаю Дня Октябрьской революции.

«Дорогие жители Республики Татарстан!

В этот день, 7 ноября 1917 года, произошло событие, изменившее историю нашей страны и всего мира - Октябрьская революция.

Революционные изменения произошли во всех областях социального устроя общества. Новая советская власть полностью изменила политический, идеологический и социально-экономический уклад страны. Это событие привело к оформлению в составе советской федерации национальных республик, в том числе Татарской Автономной Социалистической Советской Республики.

Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин: «Если мы хотим иметь будущее, мы должны знать свое прошлое, и это прошлое не должно нас делить, несмотря на разницу подходов в оценках того, что происходит сегодня, и на разницу мнений о том, как нужно развивать страну, какими путями двигаться».

Только изучая и осмысливая прошлое, мы можем сохранить и приумножить величие нашей Родины, уверенно идти в будущее.

От всего сердца желаю Вам душевного спокойствия, любви и мира вашему дому!» – говорится в тексте обращения.

7 ноября (по старому стилю – 25 октября) 1917 года власть в Петрограде захватили большевики во главе с Владимиром Лениным. Это событие послужило началом установления советской власти на территории всей страны.