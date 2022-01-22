Ирада Аюпова: «Культурное наследие – не только фонды и памятники, но и духовные традиции»

Модернизация инфраструктуры, повышение эффективности кадровой политики и внедрение в отрасль инновационных решений – какие изменения ждут отрасль культуры Татарстана, рассказала на итоговой коллегии министерства министр культуры республики Ирада Аюпова.

О грядущих изменениях в отрасли культуры Татарстана на итоговой коллегии министерства рассказала Ирада Аюпова

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«На капитальный ремонт краеведческого музея в Лаишево выделено 20,7 млн рублей»,

«Культурное наследие – это не только фонды и памятники. Это духовные традиции нашего народа, которые мы передаем из поколения в поколение», - считает министр культуры РТ Ирада Аюпова.

В 2022 году вопросы сохранения культурного наследия по-прежнему обозначены как ключевые для отрасли. Это один из приоритетов госполитики Татарстана, который нашел свое отражение в Стратегии развития культуры РТ до 2030 года.

«Реализация Стратегии нацелена на повышение роли культуры в обществе как ценностного ориентира. Достижение цели невозможно без изменения парадигмы мышления внутри отрасли», - уверена министр ведомства.

Стратегия опирается на три основные составляющие: модернизация инфраструктуры, повышение эффективности кадровой политики и внедрение в отрасль инновационных решений.

В реализации первого пункта на помощь пришел национальный проект «Культура». По словам министра, начиная с этого года стартует новое направление в его рамках: капитальный ремонт муниципальных музеев.

«В нашей республике в рамках этого проекта на капитальный ремонт краеведческого музея в городе Лаишево выделено из федерального бюджета 20 миллионов 788 тыс. рублей», - подчеркнула Аюпова.

Также в рамках стратегической инициативы «Придумано в России» впервые в этом году на базе Казанского художественного училища имени Фешина откроется школа креативных индустрий. Новое пространство для подростков от 12 до 17 лет будет направлено на развитие творческих способностей, дизайн-мышления, активацию личностных ресурсов подростка. На создание школы училищем была взята премия фонда президентских грантов в размере 58 миллионов рублей.

«В целом, с начала реализации национального проекта, то есть с 2019 года, объем привлеченных средств в республику из федерального бюджета вырос в два раза», - подчеркнула Ирада Аюпова.

«Строительство нового здания театра Камала послужит основой для развития театра на годы вперед»

Аюпова также рассказала, что без республиканских программ в реализовать обозначенные цели было бы невозможно.

В настоящее время в Казани проводится конкурс на разработку архитектурной концепции здания театра Камала. Подведение итогов запланировано на февраль 2022 года.

В 2022 году вопросы сохранения культурного наследия по-прежнему обозначены как ключевые для отрасли Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«От имени театральной общественности я хотела бы поблагодарить руководство республики, в частности, нашего Президента РТ Рустама Нургалиевича за решение о строительстве нового здания для театра имени Галиасгара Камала. Строительство нового здания послужит основой для развития театра на многие годы вперед», — заметила докладчик.

Также благодаря празднованию 50-летия со дня основания КАМАЗа, город Набережные Челны в этом году получит еще одно новое здание - театра Мастеровые.

Также в этом году в рамках нацпроекта «Культура» стартует проект по реконструкции здания Нижнекамского Театра юного зрителя.

В целом, в 2021 году капитальные вложения в отрасль составили 2,3 миллиарда рублей.

«Ряд учреждений существует только на бумаге с нулевыми показателями деятельности и отсутствием кадров»

В своем выступлении министр культуры РТ так же рассказала, что за последние 3 года в республике отремонтированы 13 крупных республиканских объектов культуры. Сейчас в ремонте нуждаются 26,8% сельских домов культуры, 23,5% музеев; 22,9% детских школ искусств.

Руководитель Минкультуры РТ отметила, что основными проблемами являются износ зданий и неэффективность управления сетями культурных учреждений.

Ирада Аюпова рассказала, что анализ контента в учреждениях культуры показал его недостаточность для семейного просмотра Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«В 2021 году мы впервые провели выездной аудит 13 муниципальных районов. Было выявлено сохранение сетевых единиц культурно-досуговых учреждений, несмотря на отсутствие зданий и населения. Ряд учреждений существует только на бумаге с нулевыми показателями деятельности и отсутствием кадров», - посетовала министр.

По ее словам, по итогам выездов совместно с муниципалитетами приняты решения, что работа будет продолжена в 2022 году.

Благотворное влияние инвестиций в инфраструктуру отражается и на показателях учреждений.

В 2021 году вырос объем внебюджетных доходов, в частности, Свияжского и Болгарского музеев заповедников, театра кукол Экият, Казанского цирка.

Объем заработанных средств превысил показатель 2019 года, причем не за счет увеличения стоимости билета.

«Семья как социальный институт является связующим звеном между ребенком и обществом»

«Соприкосновение с культурой народа, его национальными традициями должно начинаться с раннего возраста, и основным проводником здесь является семья», - считает Аюпова.

Докладчик подчеркнул, что знакомство с традиционной культурой через участие в народных праздниках, чтение классиков национальной литературы — является гарантом воспитания личности, для которой основы культуры народа станут щитом от внешних влияний.

По словам Аюповой, анализ контента в учреждениях культуры показал его недостаточность для семейного просмотра.

«Семья как социальный институт является связующим звеном между ребенком и обществом. И начинать работу нужно с рождения семьи», — уверена Аюпова.

Спикер сказала, что с органами ЗАГСа Министерство культуры РТ формирует план работы по этому направлению.

Также в этом году в госзадание для театрально-зрелищных учреждений включены постановки татарских драматургов.

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Цифровизация внедряется в культурное пространство, меняя не только формат приобщения к культурным ценностям, но и создавая новый продукт. Аюпова сообщила, что цифровые двойники, старое и новое скоро соединится в цифровом метаверсуме: искусство станет предметом коллекционирования в новом формате – NFT.

«Это большой задел для изучения и популяризации истории молодым поколениям», - уверена министр.

Остановившись на рейтинге информационной активности муниципальных районов посредством портала «Pro.Культура», министр подчеркнула, что для достижения лидерских позиций Татарстана необходимо решить следующие задачи: обновление компьютерного парка, программного обеспечения и собственно самого контента для размещения на официальных сайтах. В 2022 году отрасль ждут изменения и в этом направлении.

«Необходимо ментальное изменение отношения к обучению и системе подготовки кадров, планирование прогноза в кадрах»

Также министр культуры РТ обеспокоена формированием новой кадровой политики в республике.

«Необходимо изменение отношения к обучению и системе подготовки кадров, планирование прогноза в кадрах. Как показали результаты прошедшей недавно стратегической сессии, существует разрыв между вузами и потенциальными работодателями. И это системная задача, которую нужно решать совместно с Центром социальных и экономических исследований при Кабинете Министров РТ, Министерством промышленности и Министерством труда и социальной защиты нашей республики», - заметила Аюпова.

Для привлечения и привязки специалистов ведомство совместно с Институтом культуры внедрили прохождение практики студентами непосредственно в тех клубах, где имеется острая нехватка кадров и куда они могут в последующем прийти на работу.

«На сегодняшний день мы имеем возможность реализовать в полной мере кластерный подход в подготовке специалистов для отрасли, когда наши и федеральные учреждения работают в одной связке», - резюмировала глава ведомства.