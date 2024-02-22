Ирада Аюпова об «Играх будущего»: Меня переполняет чувство гордости за Татарстан

Главный посыл Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который проходит в эти дни в Казани, заключается в том, чтобы показать, что навыки и компетенции, приобретенные в виртуальном мире, можно реализовать и в реальной жизни. Такое мнение высказала министр культуры РТ Ирада Аюпова в прямом эфире #ТатарстанОнлайн.

«На открытии „Игр будущего“ меня, как и многих, переполняло чувство гордости за свою страну, за Татарстан. Тенденция последних 10-20-30 лет — мы перестали мечтать о будущем. Если у тебя есть мечта, если ты можешь ее сформулировать и визуализировать, то первый шаг к ее достижению уже сделан. „Игры будущего“ — крутая история. Сегодня любая отрасль — образование, культура и даже в какой-то степени медицина — находятся в жесткой конкуренции с интернетом», — сказала она.

По словам Аюповой, интернет сегодня «среда доверия», и многие молодые люди живут в этом виртуальном мире.

«Нельзя допустить того, чтобы виртуальный мир вытеснил мир реальный», — считает гостья студии.

По ее мнению, идеология «Игр будущего» заключается в том, чтобы вывести людей в реальный мир из Сети. Так, парни, играющие в спортивные игры, виртуально, могут выйти на поле и попробовать свои силы и в физическом спорте.

«Это посыл на то, чтобы примирить виртуальный и реальный мир», — подчеркнула Аюпова.

Темой эфира стали результаты национального проекта «Культура» в Татарстане и главные события Года семьи. Министр также рассказала, какие культурные объекты появились и скоро откроются в нашей республике, как регион поддерживает молодые таланты, какие культурные события пройдут в этом году.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».