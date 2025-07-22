Ирада Аюпова о силе духа и роли культуры: «Мы иррациональны – и в этом наша сила»

В Казанском Кремле открылась всероссийская научная конференция «Защитники Отечества. Земные и небесные», приуроченная к Году защитника Отечества в России и 200-летию памяти императора Александра I (1777–1825). Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на пресс-подходе перед началом мероприятия затронула тему духовных основ национального единства.

«Я глубоко убеждена, что то, что отличает человека от любого иного живого существа, – это иррациональность. Мы иррациональны. Мы иррациональны в том, что мы верим во Всевышнего, потому что это нам дает силу. Хотя многие нас искушают и говорят "Мы же не видим", но тем не менее мы уверены, это нас держит, это стержень нашей души. Мы иррационально наслаждаемся эстетикой, искусством, культурой, получаем удовольствие от звуков музыки, поскольку это радует нашу душу. И мы иррационально, вопреки любому инстинкту, который присущ живым существам, инстинкту самосохранения, мы поднимаемся всем миром», – подчеркнула она.

Министр также выразила уверенность, что современная культура – это не сфера развлечений, а пространство сохранения идентичности.

«Культура – это то, что объединяет, это не развлечение. Вопреки тому потребительскому буму, который был последние три десятилетия, который привел к тому, что очень многие люди позиционируют культуру исключительно как развлечение. Нет, культура и искусство – это то, что нас делает сильнее, то, что нам дает еще больше силы для нашей веры, еще больше силы, чтобы мы шли вперед и защищали свои корни, свои духовные истоки», – убеждена она.

Аюпова также связала историческую память с современными вызовами.

«И сегодня мы как раз в рамках этой конференции будем говорить о том, что мы один народ. Вне зависимости от того, какой мы веры, какой мы этнической принадлежности, мы один государственный народ, который защищает не просто свою землю, не просто материальные рубежи своего отечества. Он защищает ту концепцию справедливости, ту концепцию добра и зла, которая на этой земле существует», – сказала министр.

Конференция собрала ведущих историков и музейных специалистов из разных регионов России, которые в течение двух дней будут обсуждать вопросы патриотического воспитания и сохранения исторического наследия.