Ирада Аюпова назвала главный символ выставки «Свет между мирами» в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Выставка «Свет между мирами», открывшаяся сегодня в Казанском Кремле, является глубоко символичным проектом, главной идеей которого стало создание моста между двумя мирами. Об этом на церемонии открытия заявила министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова.

«Вы знаете, эта выставка, она вообще полна символизма. И на самом деле, наверное, основным символом, заложенным в концепцию этого проекта, является мост. Мост между двумя мирами, между которыми, казалось бы, большое расстояние — между Нукусом и музеем «Новый Иерусалим», — сказала Ирада Аюпова.

Она подчеркнула, что, несмотря на время и расстояние, творческие связи неизменно сохраняются. «Вне зависимости от времени, вне зависимости от расстояния, творческие люди, они всегда стремились к коммуникации. И фактически те сообщества, которые формировались в 20-м веке, их творчество нашло свою родину далеко за пределами тех локаций, в которых они творили», — отметила министр.

Особое внимание Ирада Аюпова уделила исторической преемственности культурных связей Татарстана и Узбекистана.

«Что касается Нукуса, Нукус уже был почти 45 лет назад, и здесь тоже есть ключевой фактор — преемственность. Её отец, художник Феруза Фанди, он в своё время презентовал работы нукусского музея в Казани. То есть мост. И вот сегодня её дочь, она презентует уже коллекцию музея. И вот эта преемственность, если покопаться в глубине наших корней, то можно найти всегда очень много поводов для дружбы, для того, чтобы ощутить друг друга близкими», — заявила она.

Завершая выступление, министр культуры РТ акцентировала объединяющую и гуманистическую роль искусства. «Нам очень важно сегодня в этом сумасшедшем мире, в этом невероятном мире уметь разглядеть этот свет, свет, который будет согревать нашу душу, свет, который нам укажет верный путь», — резюмировала Ирада Аюпова.

Выставка «Свет между мирами», представляющая более 130 работ из собраний музея «Новый Иерусалим» и Каракалпакского государственного музея искусства имени И. В. Савицкого, будет открыта для посетителей в Казанском Кремле до 2 февраля 2025 года.