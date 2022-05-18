Ирада Аюпова: «Музеи республики стали центрами притяжения и просвещения»

Сегодня, 18 мая, во всем мире отмечается Международный день музеев. В честь праздника жители Казани и гости татарстанской столицы смогут бесплатно посетить все выставки музеев Казанского Кремля, а также Государственного музея изобразительных искусств РТ, Галереи современного искусства ГМИИ РТ и Национальной художественной галереи «Хазинэ».

«Центр „Эрмитаж-Казань“ и Музей естественной истории Татарстана пользуются особой популярностью у ценителей искусства. Для удобства наших посетителей, вход в них будет реализовываться по сеансам — группами до 30 человек. Сеансы осуществляются каждые полчаса», — пояснили в пресс-службе музея-заповедника «Казанский Кремль».

С главным праздником, объединяющим музеи всего мира, министр культуры РТ Ирада Аюпова поздравила музейных сотрудников Татарстана.

«В этот день мы поздравляем всех тех, кто посвятил себя сохранению и приумножению историко-культурного наследия, хранящегося в наших музейных сокровищницах. Музеям отведена особая миссия — в них аккумулирован и осмыслен опыт многих поколений. Сохраняя и популяризируя наше наследие, они помогают почувствовать живую связь времен, укрепляют культурную идентичность и воспитывают чувство любви к Родине», — отметила министр.

Она подчеркнула особенную важность исполнения просветительской миссии в Год культурного наследия народов России, объявленный Президентом России Владимиром Путиным.

«Особая признательность работникам музейной отрасли. Благодаря вашей кропотливой и самоотверженной работе музеи республики стали центрами притяжения, просветительскими центрами», — резюмировала Ирада Аюпова.