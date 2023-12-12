Ирада Аюпова: «Миссия года – показать, насколько мы богаты в части культуры и традиций»

Ирада Аюпова: «Все, кто недавно побывал в Татарстане, говорят о том, что сегодня национальный продукт в республике востребован»

Фото: prav.tatarstan.ru

«Мы спасем традиции, если молодежь будет считать их модными»

Одной из главных целей Года национальных культур и традиций в Татарстане было сохранение нематериального наследия народов республики, сообщила Ирада Аюпова.

«При формировании программы были учтены все возможные направления. Совершенно особым образом звучит в этот год тема нематериального наследия: поддержка национальных культур, которые воплощены в фольклоре, промыслах и ремеслах, декоративно-прикладном искусстве», – рассказала спикер.

При этом важным моментом стало то, что в Татарстане сохраняется тенденция по популяризации национального продукта, считает министр.

«Все, кто недавно побывал в Татарстане, говорят о том, что сегодня национальный продукт в республике востребован. Если молодежь будет считать модным транслировать традиции и национальные мотивы, то мы сможем выйти в будущее», – добавила она.

Она подчеркнула, что эта проблема не последнего года или десятилетия. Эпоха глобализации коренным образом изменила общую концепцию развития традиционной культуры.

«У нас сегодня как никогда благоприятные условия, чтобы поддержать тех людей, которые творят здесь, на земле. Это касается и одежды, моды, ремесла, спектаклей, музыки. Это важный момент, который мы не имеем права упустить. Основной миссией этого года было привлечь внимание к тому, насколько мы богаты в части культуры, традиций и талантливых людей», – заявила Аюпова.

«У нас очень большие проблемы с мастерами, которых мы не видим и не знаем, но они сохраняют нашу культуру и традиции» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане проведут перепись мастеров народно-художественных промыслов

В тему поддержки мастеров народно-художественных промыслов в республике уже на будущий год родился проект по их переписи, сообщила министр.

«Мы столкнулись с тем, что у нас очень большие проблемы с мастерами, которых мы не видим и не знаем, но они сохраняют нашу культуру и традиции. Их мы сегодня не видим, вопрос в том, что в промысловой истории важны хранители традиций. Мы будем работать над их выявлением, так как не можем их найти по видам экономической деятельности», – пояснила спикер.

Цель – чтобы каждый район знал, в каком селе или населенном пункте работают мастера. Старт проекта запланирован во втором квартале 2024 года.

Проект «Вышитая карта Татарстана» охватил 45 районов республики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Культурная столица Татарстана и вышитая карта республики

Также в ходе брифинга Ирада Аюпова рассказала о некоторых проектах, которые были реализованы в рамках Года национальных культур и традиций.

В частности, она выделила проект «Вышитая карта Татарстана», охвативший 45 районов республики. К работе были привлечены мастерицы из районных домов культуры, библиотек и музеев.

Также Аюпова особо отметила проект «Культурная столица Татарстана», где на 13 различных площадках города Казани была подготовлена культурная программа, которая познакомила жителей с уникальным культурным кодом 43 районов через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступления творческих коллективов.

«Впервые с 15 по 23 июля в городе Болгар проведен недельный фестиваль “Возрождение: Эпос в современном прочтении”. Мероприятие посетили более 61 тыс. человек. На нем были показаны спектакли по мотивам эпосов народов мира: драма Государственного национального театра Карелии – “Куллерво” по мотивам эпоса “Калевала”, драматическое сказание “Манасчы” Бишкекского театра по мотивам киргизского эпоса “Манас”, квест-бот по бурятскому эпосу “Гэсэр”, спектакль “Завет хана Кубрата” из города Варна Республики Болгария, спектакль Театра Олонхо – “Кыыс Дебилийэ” из Саха-Якутии», – продолжила министр.

В рамках проекта «Культурная среда» было отремонтировано 13 домов культуры, построено 8 новых Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

На нацпроект «Культура» в Татарстане в этом году было потрачено почти 1,6 млрд рублей

Отдельной темой брифинга стала реализация нацпроекта «Культура». На него в этом году было предусмотрено почти 1,6 млрд рублей. Они были направлены на три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

«Сохранение культурного достояния, обеспечение преемственности культурных традиций, поддержка профессионального искусства и всех форм творчества, культурных инноваций, обеспечивающих рост культурного потенциала общества, их трансляция во всех уголках России и за ее пределами – это те ключевые точки, определяющие целевые приоритеты национального проекта», – подчеркнула Аюпова.

В рамках проекта «Культурная среда» было отремонтировано 13 домов культуры, построено восемь новых. Также выполнен капитальный ремонт детской музыкальной школы №2 в Нижнекамске, четырех музеев, музыкального театра в Буинске, реконструкция районного Дома культуры, техническое оснащение пяти музеев, создание трех модельных муниципальных библиотек, оснащен техникой Татарский государственный театр драмы и комедии имени Тинчурина в Казани. В рамках проекта «Творческие люди» были поощрены лучшие учреждения культуры и их работники.

По проекту «Цифровая культура» продолжилась оцифровка книжных изданий, а также за все время проведения нацпроекта «Культура» создано 10 виртуальных концертных залов. Кроме того, в 2023 году было создано еще две школы креативных индустрий – одна на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа №1» Альметьевского муниципального района, вторая на базе ГАПОУ «Нижнекамский музыкальный колледж им. С. Сайдашева».

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают 13 направлений стратегического развития страны, в том числе таких как «Здравоохранение», «Образование», «Туризм и индустрия гостеприимства» «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».