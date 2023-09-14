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Ирада Аюпова: Культура стала сквозным лейтмотивом обращения Раиса РТ к Госсовету
Несмотря на то, что в обращении Раиса Татарстана Рустама Минниханова культура не была выделена в отдельный блок, она стала сквозной темой всего выступления руководителя республики. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась министр культуры РТ Ирада Аюпова.
«Раис Татарстана обозначил культуру как приоритетную идеологическую сферу. Вы видели, что мы не были выделены в отдельный материал, но при этом культура стала сквозным лейтмотивом всего выступления Рустама Минниханова», — заявила собеседница агентства.
Она пояснила, что начал свою речь руководитель республики с задачи сохранения национальной идентичности, а под конец напомнил, что необходимо будет передавать культуру будущим поколениям.
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