Ирада Аюпова: Пожить «за идею» больше всего убивает творчество

Международный фестиваль медиаискусства NUR стартовал сегодня с пленарной сессии, посвященной креативным индустриям. Лейтмотивом разговора стали взаимоотношения между творческими людьми и государством. Подробно на эту тему высказалась глава Минкульта РТ Ирада Аюпова.

«Если мы хотим, чтобы был потенциал развития, то нам нужно выстраивать такие инструменты государственной поддержки, которые бы позволяли нашему сектору креативных индустрий быть экономически успешным. Вы можете пожить “за идею” год-два или до рождения вашего первого ребенка. Это больше всего убивает творчество. Сегодня на повестке дня у государства задача номер один – как сохранить креативный потенциал наших людей, чтобы они могли трансформировать его в экономические блага», – высказалась на сессии министр.