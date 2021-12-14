Ирада Аюпова: Более 20% работников отрасли культуры не имеют профильного образования

В Татарстане более 20% специалистов сферы культуры не имеют профильного образования. Об этом сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова на заседании Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«По сравнению с прошлым годом количество работников со средним профессиональным образованием выросло на 1,2%. Можно сказать о положительной динамике повышения уровня квалификации работников. Однако необходимо отметить, что более 20% кадров отрасли не имеют профильного образования. Это те работники, которых мы должны направить на обучение», — сказала глава Минкультуры.

Аюпова отметила, что в этом году в сфере культуры работают 22 773 человека. При этом в отрасли преобладают женщины — их насчитывается 16 522.

«В отрасли с высшим образованием работают 50,17%, в том числе 37,65% с профильным высшим образованием, а со средним специальным образованием — 29,32 %, в том числе 16 % с профильным. В сфере культуры 63% руководителей и их заместителей имеют высшее образование, среди специалистов — с высшим образованием 68%», — отметила министр.

По ее словам, мониторинг показал, что работников в возрасте моложе 25 лет всего лишь 5%. «К сожалению, этот показатель уменьшается из года в год. 68% работников отрасли — это лица старше 40 лет», — заключила Аюпова.

В Татарстане создана и функционирует широкая сеть учреждений культуры, в которую входят 173 музея, 18 театров, 19 концертных организаций, две филармонии, два цирка, 1510 библиотек и 1917 клубных учреждений, 42 кинотеатра (кинозала).