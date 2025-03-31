Ипотека под 6% на «вторичку», прием в школы и рост пенсий: апрель-2025 – новые законы
Ипотеку перестанут давать тем, у кого большая часть дохода уходит на кредиты
Завтра вступят в силу изменения в законы и нормативные правовые акты России, после которых миллионы пенсионеров получат проиндексированные пенсии, семьи с маленькими детьми смогут взять ипотеку под 6% на вторичном рынке, а еще стартуют весенний призыв в армию и приемная кампания в школы. Разбор значимых новелл – в обзоре «Татар-информа».
Социальные пенсии повысят более чем на 14,5%
«Социальные пенсии в Российской Федерации с 1 апреля 2025 года проиндексируют более чем на 14,5%», — сказал Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
Индексация произойдет в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год. На повышение выплат в бюджете Соцфонда РФ предусмотрено около 85 млрд рублей.
«Социальную пенсию получают чуть больше 4 млн граждан РФ. Она назначается в основном по старости, по инвалидности и потере кормильца. Наиболее часто — по старости. Ее получают граждане, которые не выработали достаточный стаж и не получили достаточное количество пенсионных баллов», — пояснил «Татар-информу» депутат Госдумы Айрат Фаррахов.
Вместе с социальными будут проиндексированы пенсии:
- участников Великой Отечественной войны;
- граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда»;
- военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей;
- граждан, подвергшихся воздействию радиации, и нетрудоспособных членов их семей;
- космонавтов и летчиков-испытателей.
«1 апреля пенсии 85 200 татарстанцев будут проиндексированы. Выплаты поступят им в апреле по прежнему графику доставки. Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан проведет перерасчет проактивно, то есть никаких заявлений гражданам подавать не нужно» , — рассказал управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.
Семейную ипотеку распространят на «вторичку», но есть нюансы
На фоне высокой ключевой ставки у российских семей появляется новый инструмент, чтобы улучшить свои жилищные условия. Приобрести квартиру на вторичном рынке на льготных условиях по ставке до 6% годовых смогут родители, имеющие ребенка в возрасте до шести лет включительно, и только один раз.
«Такую ипотеку можно будет взять только в городах, где за последние несколько лет строится не более двух новых многоквартирных домов. В Татарстане это Лаишево, Возможно, Иннополис, Арск, Бугульма», — сообщил «Татар-информу» вице-президент Гильдии риелторов РТ, управляющий партнер агентства «БЕСТ-недвижимость Казань» Андрей Савельев.
Есть условия по возрасту дома (не старше 20 лет) и его состоянию. Эксперт считает, что этот инструмент не сильно повлияет на рынок недвижимости, потому что в городах, подпадающих под программу, не такой большой рынок «вторички».
«Если говорить про Лаишево, там больше спрос на землю и ИЖС, чем на квартиры в многоквартирных домах. И чаще всего многоквартирные дома там — это двух-, трехэтажные дома советской постройки, которые могут не попасть под действие новой программы», — пояснил Савельев.
По его мнению, программа рассчитана на другие регионы России, но в Татарстане вряд ли будет пользоваться большим спросом. Слишком много нюансов, а выбор вторички ограничен.
Получить ипотеку и кредит на автомобиль станет сложнее
Банк России получит возможность вводить ограничения на выдачу рискованных ипотечных и автокредитов. Сделано это будет с помощью уже существующего инструмента макропруденциальных лимитов (МПЛ). Первый такой лимит может быть установлен 1 апреля.
Ограничения на ипотечные кредиты будут внедряться поэтапно, чтобы банки и заемщики успели адаптироваться. С 1 июля начнут действовать ограничения на приобретение квартир в новостройках и готовых домах в ипотеку, а с 1 января 2026 года лимиты распространят на кредиты на строительство индивидуальных жилых домов.
«Банк имеет некоторый объем кредитов, включая ипотечные, среди них есть хорошие, которые качественно выплачиваются, и плохие, которые выплачиваются хуже, с задержками и проблемами. Обычно банки оценивают такой портфель кредитов в среднем, чтобы статистически доходность была достаточной. Теперь ЦБ предполагает рассматривать отдельно «плохие» кредиты с тем, чтобы их доля не превышала определенный процент. То есть ставятся более жесткие условия для качества выдаваемых кредитов. Банкам сложнее будет набрать плохие кредиты, и их политика будет более устойчивой. Для людей это означает, что получить кредиты будет немного сложнее», – прокомментировал «Татар-информу» нововведение кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака.
Сложнее станет получить ипотеку тем, у кого значительная часть дохода уходит на погашение кредитов и у кого уже высокая долговая нагрузка.
Онлайн-реклама подорожает из-за нового сбора в 3%
В России с 1 апреля будет взиматься новый сбор в размере 3% от квартальных доходов за интернет-рекламу. Под него попадают:
- блогеры и интернет-медиа, рекламные и маркетинговые агентства,
- операторы рекламных данных типа «Яндекс Директ» и «ВКонтакте»,
- рекламодатели, заказывающие рекламу у иностранных платформ, например Telegram, TikTok, Aviasales, если их реклама транслируется в России.
От сбора за интернет-рекламу освободили государственные СМИ, некоторые теле- и радиоканалы (Первый канал, Россия 1, НТВ, СТС) и информагентства.
Новый сбор в 3% уплачивается каждым участником цепочки с их собственного дохода, полученного от рекламной деятельности. Платить нужно раз в квартал, но не позднее 5-го числа третьего месяца, следующего за отчетным кварталом. Например, за второй квартал (апрель – июнь) уплата должна быть произведена до 5 сентября.
Контроль за своевременными сборами за онлайн-рекламу поручили Роскомнадзору, который в случае неуплаты может инициировать судебное взыскание. Власти заявляли, что собранные средства направят на поддержку российских интернет-ресурсов, правообладателей программного обеспечения и баз данных.
Водителей с иностранными правами начнут штрафовать
Иностранцы, получившие ВНЖ или гражданство до 1 апреля прошлого года, должны обменять свои водительские удостоверения на российские. С 1 апреля 2025 года за использование иностранных прав предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей. Российские права должны получить и россияне с иностранными правами, которые прибыли в страну до 1 апреля прошлого года.
Если же иностранец получил ВНЖ или гражданство после 1 апреля 2024 года, то он имеет право использовать иностранные водительские права еще год с момента изменения статуса, но потом придется заменить. Россиянину с иностранным водительским удостоверением после въезда в страну после 1 апреля 2024-го также дается год, чтобы заменить иностранные права на отечественные. Нововведение не коснется граждан Белоруссии и россиян с белорусскими правами.
Перед школой детей мигрантов начнут тестировать на знание русского языка
С 1 апреля 2025 года в России вступает в силу обязательное тестирование детей мигрантов на знание русского языка перед поступлением в школы. Для первоклашки экзамен состоит из устной части, где оцениваются навыки слушания и говорения. Для поступления во второй и последующий классы к устной части добавляется письменная, в которой оцениваются навыки чтения и письма.
Если ребенок не наберет три балла из пяти, ему предложат дополнительное обучение по русскому языку, после чего пересдать экзамен можно будет через три месяца.
«Низкий уровень знания русского языка или его отсутствие у детей мигрантов вызывает стресс у самого ребёнка, не знающего языка, но обучающегося в классе, а также создает проблемы для одноклассников. Педагоги не могут качественно передавать им знания, что приводит к трудностям в освоении образовательной программы. Без знания русского языка это невозможно», — комментировал инициативу в личном телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Какие еще изменения в апреле?
С 1 апреля начинается традиционный весенний призыв на военную службу. Напомним, что призывной возраст в России с прошлого года составляет от 18 до 30 лет. Тогда же были увеличены штрафы для призывников. Если призывник не явился в военкомат по повестке, то размер штрафа составит от 10 до 30 тыс. рублей, а за то, что в военкомат не сообщили об изменениях в семейном положении, месте работы или учебы, образовании или месте жительства, призывника могут оштрафовать от 1 до 5 тысяч рублей.
Еще одно изменение – россиян и иностранцев ограничат в количестве сим-карт. С 1 апреля вводятся ограничения на максимальное количество мобильных номеров для одного абонента. На россиянина — не более 20 сим-карт, на иностранца — не более 10. Граждане РФ смогут через портал госуслуг узнать, какое именно количество мобильных номеров на них оформлено, и при необходимости приостановить их обслуживание.
1 апреля в России официально стартует приемная кампания в школы, которая длится по 5 сентября. Записать ребенка в школу можно на портале госуслуг, но опция «подать документы лично в школу» осталась. Пакет бумаг можно отправить заказным письмом – обязательно с уведомлением о вручении. В первый класс принимают детей не младше шести с половиной лет и не старше восьми лет.