Ипотека под 6% на «вторичку», прием в школы и рост пенсий: апрель-2025 – новые законы

Завтра вступят в силу изменения в законы и нормативные правовые акты России, после которых миллионы пенсионеров получат проиндексированные пенсии, семьи с маленькими детьми смогут взять ипотеку под 6% на вторичном рынке, а еще стартуют весенний призыв в армию и приемная кампания в школы. Разбор значимых новелл – в обзоре «Татар-информа».





1 апреля пенсии 85 200 татарстанцев будут проиндексированы

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Социальные пенсии повысят более чем на 14,5%

«Социальные пенсии в Российской Федерации с 1 апреля 2025 года проиндексируют более чем на 14,5%», — сказал Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.

Индексация произойдет в соответствии с темпами роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год. На повышение выплат в бюджете Соцфонда РФ предусмотрено около 85 млрд рублей.

«Социальную пенсию получают чуть больше 4 млн граждан РФ. Она назначается в основном по старости, по инвалидности и потере кормильца. Наиболее часто — по старости. Ее получают граждане, которые не выработали достаточный стаж и не получили достаточное количество пенсионных баллов», — пояснил «Татар-информу» депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

Вместе с социальными будут проиндексированы пенсии:

участников Великой Отечественной войны;

граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда»;

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей;

граждан, подвергшихся воздействию радиации, и нетрудоспособных членов их семей;

космонавтов и летчиков-испытателей.

«1 апреля пенсии 85 200 татарстанцев будут проиндексированы. Выплаты поступят им в апреле по прежнему графику доставки. Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан проведет перерасчет проактивно, то есть никаких заявлений гражданам подавать не нужно» , — рассказал управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Приобрести квартиру на вторичном рынке на льготных условиях по ставке до 6% годовых смогут родители, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно, и только один раз Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Семейную ипотеку распространят на «вторичку», но есть нюансы

На фоне высокой ключевой ставки у российских семей появляется новый инструмент, чтобы улучшить свои жилищные условия. Приобрести квартиру на вторичном рынке на льготных условиях по ставке до 6% годовых смогут родители, имеющие ребенка в возрасте до шести лет включительно, и только один раз.

«Такую ипотеку можно будет взять только в городах, где за последние несколько лет строится не более двух новых многоквартирных домов. В Татарстане это Лаишево, Возможно, Иннополис, Арск, Бугульма», — сообщил «Татар-информу» вице-президент Гильдии риелторов РТ, управляющий партнер агентства «БЕСТ-недвижимость Казань» Андрей Савельев.

Есть условия по возрасту дома (не старше 20 лет) и его состоянию. Эксперт считает, что этот инструмент не сильно повлияет на рынок недвижимости, потому что в городах, подпадающих под программу, не такой большой рынок «вторички».

«Если говорить про Лаишево, там больше спрос на землю и ИЖС, чем на квартиры в многоквартирных домах. И чаще всего многоквартирные дома там — это двух-, трехэтажные дома советской постройки, которые могут не попасть под действие новой программы», — пояснил Савельев.

По его мнению, программа рассчитана на другие регионы России, но в Татарстане вряд ли будет пользоваться большим спросом. Слишком много нюансов, а выбор вторички ограничен.

Банк России получит возможность вводить ограничения на выдачу рискованных ипотечных и автокредитов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Получить ипотеку и кредит на автомобиль станет сложнее

Банк России получит возможность вводить ограничения на выдачу рискованных ипотечных и автокредитов. Сделано это будет с помощью уже существующего инструмента макропруденциальных лимитов (МПЛ). Первый такой лимит может быть установлен 1 апреля.

Ограничения на ипотечные кредиты будут внедряться поэтапно, чтобы банки и заемщики успели адаптироваться. С 1 июля начнут действовать ограничения на приобретение квартир в новостройках и готовых домах в ипотеку, а с 1 января 2026 года лимиты распространят на кредиты на строительство индивидуальных жилых домов.

«Банк имеет некоторый объем кредитов, включая ипотечные, среди них есть хорошие, которые качественно выплачиваются, и плохие, которые выплачиваются хуже, с задержками и проблемами. Обычно банки оценивают такой портфель кредитов в среднем, чтобы статистически доходность была достаточной. Теперь ЦБ предполагает рассматривать отдельно «плохие» кредиты с тем, чтобы их доля не превышала определенный процент. То есть ставятся более жесткие условия для качества выдаваемых кредитов. Банкам сложнее будет набрать плохие кредиты, и их политика будет более устойчивой. Для людей это означает, что получить кредиты будет немного сложнее», – прокомментировал «Татар-информу» нововведение кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака.

Сложнее станет получить ипотеку тем, у кого значительная часть дохода уходит на погашение кредитов и у кого уже высокая долговая нагрузка.

В России с 1 апреля будет взиматься новый сбор в размере 3% от квартальных доходов за интернет-рекламу Фото: © «Татар-информ»

Онлайн-реклама подорожает из-за нового сбора в 3%

В России с 1 апреля будет взиматься новый сбор в размере 3% от квартальных доходов за интернет-рекламу. Под него попадают:

блогеры и интернет-медиа, рекламные и маркетинговые агентства,

операторы рекламных данных типа «Яндекс Директ» и «ВКонтакте»,

рекламодатели, заказывающие рекламу у иностранных платформ, например Telegram, TikTok, Aviasales, если их реклама транслируется в России.

От сбора за интернет-рекламу освободили государственные СМИ, некоторые теле- и радиоканалы (Первый канал, Россия 1, НТВ, СТС) и информагентства.

Новый сбор в 3% уплачивается каждым участником цепочки с их собственного дохода, полученного от рекламной деятельности. Платить нужно раз в квартал, но не позднее 5-го числа третьего месяца, следующего за отчетным кварталом. Например, за второй квартал (апрель – июнь) уплата должна быть произведена до 5 сентября.

Контроль за своевременными сборами за онлайн-рекламу поручили Роскомнадзору, который в случае неуплаты может инициировать судебное взыскание. Власти заявляли, что собранные средства направят на поддержку российских интернет-ресурсов, правообладателей программного обеспечения и баз данных.

Иностранцы, получившие ВНЖ или гражданство до 1 апреля прошлого года, должны обменять свои водительские удостоверения на российские Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Водителей с иностранными правами начнут штрафовать

Иностранцы, получившие ВНЖ или гражданство до 1 апреля прошлого года, должны обменять свои водительские удостоверения на российские. С 1 апреля 2025 года за использование иностранных прав предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей. Российские права должны получить и россияне с иностранными правами, которые прибыли в страну до 1 апреля прошлого года.

Если же иностранец получил ВНЖ или гражданство после 1 апреля 2024 года, то он имеет право использовать иностранные водительские права еще год с момента изменения статуса, но потом придется заменить. Россиянину с иностранным водительским удостоверением после въезда в страну после 1 апреля 2024-го также дается год, чтобы заменить иностранные права на отечественные. Нововведение не коснется граждан Белоруссии и россиян с белорусскими правами.

​С 1 апреля 2025 года в России вступает в силу обязательное тестирование детей мигрантов на знание русского языка перед поступлением в школы Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости

Перед школой детей мигрантов начнут тестировать на знание русского языка

​С 1 апреля 2025 года в России вступает в силу обязательное тестирование детей мигрантов на знание русского языка перед поступлением в школы. Для первоклашки экзамен состоит из устной части, где оцениваются навыки слушания и говорения. Для поступления во второй и последующий классы к устной части добавляется письменная, в которой оцениваются навыки чтения и письма.

Если ребенок не наберет три балла из пяти, ему предложат дополнительное обучение по русскому языку, после чего пересдать экзамен можно будет через три месяца. ​

«Низкий уровень знания русского языка или его отсутствие у детей мигрантов вызывает стресс у самого ребёнка, не знающего языка, но обучающегося в классе, а также создает проблемы для одноклассников. Педагоги не могут качественно передавать им знания, что приводит к трудностям в освоении образовательной программы. Без знания русского языка это невозможно», — комментировал инициативу в личном телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С 1 апреля начинается традиционный весенний призыв на военную службу Фото: © «Татар-информ»

Какие еще изменения в апреле?

С 1 апреля начинается традиционный весенний призыв на военную службу. Напомним, что призывной возраст в России с прошлого года составляет от 18 до 30 лет. Тогда же были увеличены штрафы для призывников. Если призывник не явился в военкомат по повестке, то размер штрафа составит от 10 до 30 тыс. рублей, а за то, что в военкомат не сообщили об изменениях в семейном положении, месте работы или учебы, образовании или месте жительства, призывника могут оштрафовать от 1 до 5 тысяч рублей.

Еще одно изменение – россиян и иностранцев ограничат в количестве сим-карт. С 1 апреля вводятся ограничения на максимальное количество мобильных номеров для одного абонента. На россиянина — не более 20 сим-карт, на иностранца — не более 10. Граждане РФ смогут через портал госуслуг узнать, какое именно количество мобильных номеров на них оформлено, и при необходимости приостановить их обслуживание.

1 апреля в России официально стартует приемная кампания в школы, которая длится по 5 сентября. Записать ребенка в школу можно на портале госуслуг, но опция «подать документы лично в школу» осталась. Пакет бумаг можно отправить заказным письмом – обязательно с уведомлением о вручении. В первый класс принимают детей не младше шести с половиной лет и не старше восьми лет.