Ипотека под 0,1%. УБРиР проводит акцию с застройщиками Поволжья

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) совместно с крупными застройщиками Поволжья предлагает ипотеку на льготных условиях. Кредиты со ставками от 0,1% годовых доступны для приобретения жилья у ряда девелоперов в Ижевске, Казани, Уфе и Нижнем Новгороде.

«Программа субсидированной ипотеки — это взаимовыгодное сотрудничество для всех участников рынка. Застройщику удается стимулировать продажи недвижимости, а покупатели получают возможность решить квартирный вопрос с меньшей кредитной нагрузкой. Развитая партнерская сеть расширяет возможности получения ипотеки: подать заявку можно как через застройщика, так и на сайте банка», — пояснила Анна Севостьянова, управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР.

Стоимость кредита варьируется в зависимости от застройщика и региона: в Казани, Нижнем Новгороде, Уфе на первичном рынке ставки начинаются от 0,1% годовых, на вторичном — от 7,2% годовых. В Ижевске можно приобрести квартиру в ипотеку на первичном рынке со ставкой от 1,05% годовых. Эти города являются для банка перспективными для развития ипотеки.

«В Поволжье отмечается наибольшая из всех регионов присутствия УБРиР динамика увеличения объемов ипотеки. Если сравнивать с 2020 годом, мы видим двукратный рост, а если с 2021 годом — на 30%. Мы продолжим наращивать партнерство с крупными застройщиками региона, чтобы обеспечить наших клиентов интересными вариантами недвижимости», — рассказал Андрей Смирнов, управляющий директор дивизиона «Поволжье» УБРиР.

Минимальный первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой для первичного рынка составляет 15%, по программам банка — от 10%.

До конца года УБРиР намерен расширить программу субсидирования ипотеки и на другие регионы.

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