Ипотека от СберБанка на привлекательных условиях — станьте обладателем своей квартиры

Фото: © архив ИА «Татар-информ»

Ипотека по программе «Господдержка 2020» — это отличная возможность улучшить свои жилищные условия и приобрести квартиру с низкой процентной ставкой. По этой программе можно приобрести не только жилье на этапе строительства, но и уже готовую квартиру. И такая возможность есть у каждого до 1 февраля 2022 года в рамках программы СберБанка «Господдержка 2020» — клиенты банка могут оформить ипотеку на 30 лет по ставке от 0,1%* годовых на первый год кредитования. Далее ставка составит от 6,55%* годовых.

Фото: © архив ИА «Татар-информ»

Данная программа показала свою эффективность и востребованность.

«За год мы неоднократно улучшали условия кредитования по программе и уверены, что условия программы „Господдержка 2020“ помогут еще большему числу клиентов приобрести жилье на доступных условиях и отметить долгожданное новоселье», — отметили в СберБанке.

Давайте разберемся, какие условия необходимо выполнить для того, чтобы получить возможность оформить кредит по программе «Господдержка 2020» со ставкой от 0,1% годовых на первый год кредитования?

Во-первых, первоначальный взнос должен составлять от 20% от стоимости приобретаемого жилья.

Во-вторых, сделка должна быть проведена с услугой «Электронная регистрация права собственности». Услуга стала популярной в последнее время — она позволяет зарегистрировать договор или переход права собственности без посещения уполномоченных органов.

В-третьих, будущему счастливому обладателю квартиры необходимо воспользоваться страхованием жизни и здоровья в аккредитованных ПАО СберБанк страховых компаниях.

Кредит выдается на срок от 1 до 30 лет, максимальная сумма кредита при этом может составлять 3 млн рублей. Но итоговая сумма кредита будет определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения.

В рамках программы можно приобрести как готовое жилье, так и строящееся. Продавцом по сделке должен быть застройщик, перечень которых можно посмотреть на сайте ДомКлик по ссылке.

Фото: © архив ИА «Татар-информ»

Если в семье есть ребенок, который родился не раньше 1 января 2018 года, то можно воспользоваться специальной программой кредитования «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми». Здесь ставка при приобретении жилого помещения у застройщиков, перечень которых указан выше, может быть от 1,5%** годовых. По этой программе первоначальный взнос составит от 20% от стоимости приобретаемой квартиры, а сумма кредита повышена до 6 млн рублей (кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в указанных регионах сумма кредита составляет — до 12 000 000 рублей). Конечно, для того чтобы воспользоваться ставкой от 1,5%** годовых, родителям необходимо соблюсти ряд условий, а именно: воспользоваться услугой «Электронная регистрация права собственности», заемщик/созаемщик должен застраховать жизнь и здоровье в аккредитованных ПАО СберБанк страховых компаниях. Если ваша семья попадает под эти условия, то такая программа может стать настоящим подспорьем в решении жилищного вопроса.

В общем, если подводить итоги, то сегодня у многих есть возможность стать в ближайшем будущем собственником своей новенькой квартирки. И, согласитесь, что ощущения от того, что ты живешь в своем собственном жилье — дорогого стоят!

* C 02.07.2021 по 01.02.2022 в рамках программы ипотечного кредитования ПАО СберБанк «Господдержка 2020» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком-партнером банка можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у застройщика — партнера банка как на стадии строительства по ДДУ, так и на готовое жилье со ставкой от 0,1% годовых на первый год кредитования при условии оформления услуги «Электронная регистрация права собственности», а так же страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО СберБанк компаниях. Со второго года кредитования ставка составит 6,55% годовых. В случае отказа от заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика процентная ставка увеличивается на 1% годовых. В случае отказа заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» ставка увеличивается на 0,3% годовых. Первоначальный взнос — от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения (для физических лиц, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и занятость, — 30%). Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей, максимальная — до 3 млн рублей. Срок кредита — от 12 до 360 месяцев. Валюта — рубли РФ. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Электронная регистрация права собственности» предоставляется ООО «ЦНС» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru) Услуга является платной. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения.

**C 15.11.2021 по 01.02.2022 в рамках программы ипотечного кредитования ПАО СберБанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком-партнером можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и как готовое жилье по ставке от 1,5% годовых на срок кредита от 12 до 240 месяцев при условии при проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО СберБанк компаниях. В случае отказа от заключения договора страхования жизни и здоровья заемщика процентная ставка увеличивается на 1% годовых. В случае отказа заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» ставка увеличивается на 0,3% годовых. Первоначальный взнос — от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения (для физических лиц, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и занятость, — 30%). Минимальная сумма кредита — 300 тыс. рублей. Максимальный размер кредита — до 12 000 000 рублей — при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 рублей при покупке жилья в других регионах. Валюта — рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года (включительно) родился ребенок, гражданин РФ. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения.

Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях — на www.sberbank.ru. ПАО СберБанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.