«Ипотека 24» снизило ставки по кредитам на покупку и под залог жилья с 13 мая 2022 г.

«Национальная Фабрика Ипотеки» (зарегистрированный бренд «Ипотека24») снижает ставки по кредитам на покупку жилья и на разные цели (под залог имеющейся квартиры). Изменения вступают в силу с 13 мая во всех городах реализации стандартов кредитования.



Согласно стандартам «Ипотека 24», по программам можно купить квартиру на вторичном рынке жилья, а также апартаменты или таунхауз. Для приобретения можно использовать средства социальной поддержки: жилищных субсидий, материнского капитала (если размер средств МСК покрывает размер первоначального взноса, то собственные деньги не требуются).



Также можно оформить кредит «на различные цели» под залог имеющейся квартиры (на ремонт, благоустройство, покупку еще одной недвижимости, на земельный участок и т.д.). За счет длинного срока кредита (до 20 лет) можно значительно сократить размер платежа.



Данные программы ипотечного кредитования реализуются для разных категорий заемщиков, в том числе индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Для рассмотрения заявки принимаются разные способы подтверждения дохода. Предприниматели и собственники бизнеса – могут получить до 60% от оценочной стоимости объекта недвижимости в «экспресс-формате».



По всем типам кредитов доступна электронная регистрация сделок, без личного посещения МФЦ. Также возможно реализовать межрегиональные сделки, когда продавец и покупатель находятся в разных городах. В этом случае подписание документации производится в офисе «Ипотека24» с использованием усиленной квалифицированной подписи.



Игорь Жигунов, заместитель генерального директора «Национальной Фабрики Ипотеки»: «Сегодняшнее снижение процентной ставки по всей линейке программ ипотечного кредитования – важный знак всем участникам рынка. Такая возможность появилась благодаря снижению ключевой ставки ЦБ РФ. Соответственно, наши предложения для разных категорий заемщиков стали доступнее. Это позволит увеличить сумму одобренного кредита клиентам, а также снизить платеж. С марта клиенты из разных городов активно оформляли кредиты под залог жилья, ведь данная программа является хорошей альтернативой получить деньги быстро по ставке стандартных ипотечных программ и использовать их на бизнес и крупные потребительские цели».