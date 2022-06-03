«Ипотека 24» снизила ставки по кредитам на покупку и под залог жилья с 31 мая

«Национальная Фабрика Ипотеки» (зарегистрированный бренд «Ипотека24») второй раз за месяц существенно снижает ставки по кредитам на покупку жилья и на разные цели (под залог имеющейся квартиры). Изменения действуют с 31 мая во всех городах реализации стандартов кредитования, связаны со снижением ключевой ставки ЦБ РФ.

По стандартам кредитования «Ипотека 24» можно приобрести квартиру на вторичном рынке жилья, а также апартаменты или таунхауз. Для приобретения можно использовать средства социальной поддержки — жилищных субсидий, материнского капитала (если размер средств МСК покрывает размер первоначального взноса, то собственные деньги не требуются).

С мая также действует программа рефинансирования «дорогих» кредитов, которые были оформлены ранее в «Национальной Фабрике Ипотеки». Эта программа позволит снизить процентную ставку на весь срок кредитования и, соответственно, размер платежа. Также можно оформить кредит «на различные цели» под залог имеющейся квартиры (на ремонт, благоустройство, покупку еще одной недвижимости, на земельный участок и т. д.).

Данные программы ипотечного кредитования реализуются для разных категорий заемщиков, в том числе индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Для рассмотрения заявки принимаются разные способы подтверждения дохода, в том числе доходы созаемщиков. По всем типам кредитов доступна электронная регистрация сделок, без личного посещения МФЦ. Также возможно реализовать межрегиональные сделки, когда продавец и покупатель находятся в разных городах. В этом случае подписание документации производится в офисе «Ипотека24» с использованием усиленной квалифицированной подписи.

Игорь Жигунов, заместитель генерального директора «Национальной Фабрики Ипотеки»: «В связи со снижением ключевой ставки ЦБ РФ „Национальная Фабрика Ипотеки“ также улучшила условия кредитования, существенно снизив процент по всей линейке программ. Это уже второе снижение за месяц, что должно положительно сказаться на спросе по стороны заемщиков. Наши стандарты действуют для всех категорий клиентов, индивидуально рассматриваются кредитные истории и различные формы подтверждения доходов. Надеемся, что очередное улучшение положительно скажется на спросе».

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