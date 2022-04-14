«Ипотека 24» снижает ставки по кредитам на покупку жилья

«Национальная Фабрика Ипотеки» (зарегистрированный бренд «Ипотека24») снижает ставки по кредитам на покупку жилья. Изменения вступают в силу с 12 апреля во всех городах реализации стандартов кредитования.

В рамках данной программы можно оформить ипотечный кредит на приобретение квартиры, апартаментов, таунхауса, в том числе с учетом средств субсидий или материнского капитала, на срок до 20 лет. Заемщик может получить решение в течение 1-2 рабочих дней, предоставив на рассмотрение минимальный пакет документов или управленческие данные по предпринимательской деятельности. Также имеется возможность получить кредит «по двум документам».

Помимо программ на покупку квартиры, «Ипотека 24» реализует стандарты кредитования на бизнес-цели под залог имеющегося жилья. Заемщики – предприниматели и собственники бизнеса – могут получить до 60% от оценочной стоимости объекта недвижимости в «экспресс-формате».

По всем типам кредитов доступна электронная регистрация сделок. Данный формат регистрации не требует личного посещения МФЦ. Сделка проводится с использованием усиленной квалифицированной подписи, зарегистрированные документы можно получить в офисе «Ипотека 24».

Также доступен формат межрегиональных сделок, когда продавец и покупатель находятся в разных городах. В этом случае необязательно лично присутствовать на сделке, возможно оформить удаленно в офисе «Ипотека 24», используя усиленную квалифицированную подпись.

Игорь Жигунов, заместитель генерального директора «Национальной Фабрики Ипотеки»: «Уменьшение процентной ставки по кредитам является важным индикатором для всех заемщиков, кто планирует покупки недвижимости или получение средств на разные цели под залог жилья. Сегодня это стало возможным вследствие снижения ключевой ставки Центробанка РФ. За счет такой коррекции клиенты смогут увеличить сумму кредита или снизить размер платежа, что важно для клиентов при покупке недвижимости».

Основная информация о Национальной Фабрике Ипотеки:

— специализированный оператор российского ипотечного рынка https://ipoteka24.ru/

— реализует онлайн-технологии в ипотечном бизнесе и программы более чем в 70 городах РФ

— программа ипотечного кредитования реализуется ООО «Национальная Фабрика Ипотеки» в партнерстве с АО «Экспобанк» (универсальная лицензия № 2998 от 9 августа 2021 г.)

Партнерский материал.