«Ипотека 24» реализует программу кредитования ИП

«Ипотека 24» реализует обновленную программу кредитования предпринимателей и собственников бизнеса во всех городах присутствия офисов. «Национальная Фабрика Ипотеки» (зарегистрированный бренд «Ипотека24») запустила новые условия программы кредитования на бизнес-цели для предпринимателей и собственников бизнеса. С весны такие кредиты можно оформить в «экспресс-формате» — под залог имеющегося жилья в размере до 60% от оценочной стоимости объекта недвижимости. Эта программа реализуется во всех городах присутствия офисов «Ипотека 24».

Заемщики могут получить деньги на разные бизнес-цели (пополнение оборотных средств, приобретение оборудования, развитие производства и так далее). При этом для оформления не требуется большого пакета документов в отличие от «классического» кредита для МСБ. Для данной категории заемщиков действуют минимальные критерии к сроку действия бизнеса предпринимателя, нет необходимости собирать справки и выписки по счетам за последние несколько месяцев.

Еще одно отличие — кредит можно получить на максимальный срок — до 20 лет. За счет этого существенно снижается размер ежемесячного платежа, что важно в текущих рыночных условиях. Досрочное погашение доступно в любой момент.

По такому типу кредитов доступна «электронная» регистрация сделок без личного посещения МФЦ. Все документы подписывает клиент усиленной квалифицированной подписью, получает свидетельство о регистрации в офисе «Фабрики Ипотеки». Далее деньги перечисляются на счет заемщика.

Заместитель генерального директора «Национальной Фабрики Ипотеки» Игорь Жигунов заметил: «Кредит на бизнес под залог жилья можно получить по нашим собственным стандартам, которые реализуются во всех городах присутствия офисов „Ипотека 24“. В последний месяц такие кредиты пользуются большой популярностью у предпринимателей по ряду причин: во-первых, можно оформить быстро, наши клиенты получают решение в течение дня-двух; во-вторых, можно подобрать оптимальный ежемесячный платеж, в зависимости от срока кредитования, что важно в текущих рыночных условиях. Мы рекомендуем рассчитывать на максимальный срок. Многие банки скорректировали программы классического кредитования малого и среднего бизнеса. Кредит под залог — хорошая альтернатива таким программам».

Основная информация о «Национальной Фабрике Ипотеки»:

специализированный оператор российского ипотечного рынка https://ipoteka24.ru/,

реализует онлайн-технологии в ипотечном бизнесе и программы более чем в 70 городах РФ,

программа ипотечного кредитования реализуется ООО «Национальная Фабрика Ипотеки» в партнерстве с АО «Экспобанк» (универсальная лицензия №2998 от 9 августа 2021 г.).