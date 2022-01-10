Ипотечный портфель жителей Татарстана достиг 342 млрд рублей

Портфель ипотечных жилищных кредитов татарстанцев в январе-ноябре 2021 года вырос на 24,9% года и составил 341,8 млрд рублей, следует из данных, опубликованных Банком России.

За 11 месяцев прошлого года было выдано 60,5 тыс. ипотечных кредитов – это на 8% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Их общая сумма составила 154,5 млрд рублей – на 27,5% больше чем в 2020 году. Таким образом, средний размер займа на жилье в республике равнялся 2,6 млн рублей.

Ставка по ипотечным кредитам за год снизилась с 7,4% в ноябре 2020 года, до 7,3% в ноябре прошлого года, средний срок займа вырос с 17,9 лет до 21 года.