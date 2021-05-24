news_header_top_970_100
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
В Татарстане потеплеет до +31 градуса
В Татарстане потеплеет до +31 градуса
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 мая 2021  12:19

Ипотечный портфель в Татарстане превысил 280 млрд рублей

news_top_970_100

Портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в Татарстане на 1 апреля 2021 года составил 286,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 5,7%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России. 

Всего в январе-марте татарстанцам было предоставлено 14,8 тыс. ИЖК. Это на 23,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом объем выданной ипотеки за это же время составил 34,9 млрд рублей. Соответственно, его прирост — 39,2%.

«Ставка по ипотечным кредитам в марте 2021 года снизилась до 7,23% с 8,63% годом ранее. На это оказали влияние действие программы льготной ипотеки под 6,5% и смягчение денежно-кредитной политики Банка России в 2020 году», — отмечает управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Марат Шарифуллин.

Что касается доли просроченной задолженности, то на начало апреля она составляла 0,5% от общего объема ипотечного портфеля. При этом в целом по России этот показатель достигает 0,8%.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное