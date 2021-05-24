Ипотечный портфель в Татарстане превысил 280 млрд рублей

Портфель ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) в Татарстане на 1 апреля 2021 года составил 286,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 5,7%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.



Всего в январе-марте татарстанцам было предоставлено 14,8 тыс. ИЖК. Это на 23,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом объем выданной ипотеки за это же время составил 34,9 млрд рублей. Соответственно, его прирост — 39,2%.



«Ставка по ипотечным кредитам в марте 2021 года снизилась до 7,23% с 8,63% годом ранее. На это оказали влияние действие программы льготной ипотеки под 6,5% и смягчение денежно-кредитной политики Банка России в 2020 году», — отмечает управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Марат Шарифуллин.



Что касается доли просроченной задолженности, то на начало апреля она составляла 0,5% от общего объема ипотечного портфеля. При этом в целом по России этот показатель достигает 0,8%.