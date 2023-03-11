Ипотечный портфель татарстанцев в феврале превысил 424 млрд рублей

Совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов жителей Татарстана вырос до 424,7 млрд рублей к 1 февраля этого года, сообщает пресс-служба отделения Банка России — Национального банка по РТ.

«Основное влияние на ипотечное кредитование оказало сокращение спроса граждан на кредиты для приобретения квартир на вторичном рынке жилья. Спрос на кредиты для покупки квартир в новостройках, в свою очередь, рос, что в основном было обусловлено действием программ льготной ипотеки», – пояснил управляющий отделения Банка России — Национального банка по Татарстану Марат Шарифуллин.

Отметим, что в начале 2023 года ипотечный портфель жителей республики составлял 422,4 млрд рублей, что на 21,5% больше, чем годом ранее. Всего же за январь татарстанцы взяли 2,6 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 8,7 млрд рублей.