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Экономика 7 марта 2024 10:10

Ипотечный долг татарстанцев перед банками равен 1,5 бюджетам республики

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Портфель ипотечных кредитов в Татарстане на 1 февраля 2024 года достиг 593,3 млрд рублей. Об этом свидетельствуют последние данные Центрального банка РФ.

В начале минувшего года долг за ипотеку татарстанцев составлял около 422,4 млрд, за год он вырос в 1,4 раза. Напомним, что бюджет республики на 2024 год прогнозируется на уровне 383,9 млрд рублей. То есть татарстанцы должны по ипотеке в 1,5 раза больше.

Ранее сообщалось, что жители Татарстана в 2023 году взяли 74,6 тыс. ипотек – это в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

Подробнее о ситуации на рынке недвижимости читайте в материале «Порох в пороховницах закончился»: затормозит ли первичку корректировка льготных ипотек».

#Ипотека #Недвижимость
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