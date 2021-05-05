Ипотечное страхование от ВСК уходит в онлайн

Страхование жизни и квартиры заемщиков, страхование от рисков потери права собственности — всё это можно оформить, не вставая с дивана. Страховой Дом ВСК запускает онлайн-продажу ипотечных полисов.

Приобретение страховой защиты теперь доступно в интернет-магазине или в мобильном приложении ВСК в несколько кликов. Ипотечным заемщикам Сбербанка достаточно ввести данные о кредите и страхователе, далее система сама рассчитает выгодную стоимость полиса. После оплаты страховка придет на почту и появится в личном кабинете. Чтобы передать полис в банк, нужно просто добавить его в приложение «ДомКлик».

Если же ипотечный кредит взят в другом банке, при подаче заявки на страховку достаточно заполнить данные и выбрать нужные риски. Специалисты ВСК рассчитают стоимость полиса и помогут в его оформлении в удобное для клиента время.

«Ипотека — один из самых популярных финансовых продуктов, которым пользуется большое количество граждан нашей страны. Интерес к этому продукту с каждым годом растет. Так, в прошлом году темп роста ипотечного кредитования составил 22%. При этом также растет и средний срок ипотечного кредита. По ипотечным кредитам, выданным в 2021 году, он составляет чуть более 19 лет, а три года назад он был равен 16 годам. Это обусловлено желанием граждан снизить размер ежемесячной выплаты», — отметила заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.

«По требованиям законодательства каждый объект ипотеки должен быть застрахован на протяжении всего срока кредита. Мы стремимся к тому, чтобы процесс заключения договора страхования и общения со страховой компанией на протяжении всего срока ипотеки был максимально комфортным и удобным. Внедряя современные технологии в наши сервисы, мы освобождаем потребителя от необходимости приходить в офис за полисом. Наши клиенты могу в любое удобное время воспользоваться онлайн-сервисом нашей компании для оформления или продления договора ипотечного страхования. По всем вопросам, возникающим при самостоятельном оформлении или в период действия договора страхования, доступны консультации в круглосуточном контакт-центре. Мы дорожим временем наших клиентов и их доверием к нашей компании», — подчеркнула она.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тыс. организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.