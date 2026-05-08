IPM-2026 в Казани посвятят ИИ и цифровизации строительства

Международная выставка и конференция в сфере недвижимости International Property Market (IPM) представила деловую программу на 2026 год. Мероприятие пройдет с 13 по 15 мая в МВЦ «Казань Экспо» в рамках Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум».

Главной темой программы станет внедрение искусственного интеллекта в строительную отрасль. В рамках 18 отраслевых сессий более 150 спикеров из России и зарубежных стран обсудят, как ИИ, цифровые данные и новые технологические решения меняют девелопмент, проектирование, управление стройкой, комплексное развитие территорий и работу строительных компаний.

IPM сохраняет формат профессиональной дискуссионной площадки, где представители власти, застройщики, инвесторы, архитекторы, проектировщики, финансовые институты и технологические компании обсуждают не только отраслевые тренды, но и практические решения для реализации проектов.

Центральным событием программы станет пленарная сессия «Искусственный интеллект – новая эффективность в строительной отрасли», которая пройдет при поддержке Минстроя России.

Участники обсудят применение ИИ для сокращения инвестиционно-строительного цикла, снижения себестоимости проектов, повышения качества объектов, цифрового контроля стройплощадок и формирования единой отраслевой политики в сфере искусственного интеллекта. Модератором выступит заместитель министра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик.

Ожидается, что в пленарной дискуссии примут участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, представители Минстроя и Минцифры России, руководство Татарстана, а также представители крупных финансовых и технологических компаний, институтов развития и международные эксперты.

Отдельный блок программы посвятят цифровизации строительной отрасли – от работы с земельными данными до создания цифровых двойников объектов. На сессии «Земля в цифре» представители Росреестра, «Роскадастра» и международные партнеры обсудят развитие национальной системы пространственных данных и использование геоинформационных систем для управления территориями и повышения их инвестиционной привлекательности.

Трек «Строительный навигатор: курс на цифровизацию» объединит экспертов НОТИМ и российских разработчиков инженерного программного обеспечения. Участники представят практики внедрения ТИМ/BIM-технологий на всех этапах жизненного цикла объектов – от проектирования до эксплуатации.

Тему цифровой трансформации продолжит сессия «Строим будущее: цифровая трансформация строительной отрасли». На ней представят кейсы цифровых двойников, автоматизированного контроля безопасности на стройплощадках, единых информационных сред для заказчиков и подрядчиков, а также решения, которые помогают строительным компаниям быстрее и эффективнее управлять проектами.

Отдельное внимание уделят развитию территорий. На сессии «Территории XXI века: от мировых трендов к комплексному развитию» участники обсудят переход от точечной застройки к комплексному развитию, транспортную инфраструктуру, механизмы государственно-частного партнерства и барьеры, которые мешают реализации крупных проектов.

Тема архитектурного наследия станет одной из ключевых на сессии «Архитектурный код эпохи». Эксперты обсудят, как сохранять и развивать национальное наследие, превращая его в ресурс для устойчивого развития городов. Представители стран исламского мира расскажут о собственных подходах к работе с исторической средой и современными технологиями.

Практическим вопросам развития территорий посвятят сессию «У воды с комфортом: яхтенный туризм как драйвер развития территорий». Участники обсудят проектирование марин, развитие прибрежной инфраструктуры и возможности превращения таких территорий в новые точки притяжения для туристов, жителей и инвесторов.

В международный технологический блок также войдет сессия «Сейсмобезопасное строительство во благо исламского мира». Российские и зарубежные ученые и инженеры представят современные методы проектирования, инновационные материалы и цифровые инструменты моделирования сейсмостойких сооружений. Организаторы подчеркивают, что эта тема особенно актуальна для стран, расположенных в сейсмоопасных зонах.

Отдельную часть программы посвятят кадровым вопросам, производительности труда и управленческим практикам. В рамках IPM пройдет финал VI Всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли», бизнес-игра «Застрой-ка. Командный прорыв», а также практикумы по бережливым технологиям и подготовке специалистов для работы с цифровыми инструментами и искусственным интеллектом.