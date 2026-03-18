Йоханнес Клебо примет участие в финале Кубка мира в США, несмотря на недавнюю травму

11-кратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо, подтвердил свое участие в заключительном этапе Кубка мира сезона 2025/2026. Соревнования пройдут с 20 по 22 марта в американском Лейк-Плэсиде.

Ранее выступление спортсмена в США оставалось под вопросом после тяжелого падения в спринте на этапе в норвежском Драммене. Тогда Клебо получил легкое сотрясение мозга и был вынужден пропустить марафон в Холменколлене. Однако, как сообщает VG.no, лыжник принял решение лететь за океан.

Сам Клебо признает, что подготовка к стартам будет далека от идеальной из-за длительного перелета и смены часовых поясов. «Я понимаю, что у меня не будет оптимальной подготовки, учитывая долгую дорогу и то, что я не смогу сразу адаптироваться к часовому поясу. Но мне хочется принять участие в финале Кубка мира. У меня есть хорошие воспоминания о Кубке мира в США, где я участвовал в прошлом, и я хочу снова выступить на этих соревнованиях», — приводит слова Клебо норвежское издание.