Йоханнес Клебо получил сотрясение мозга после падения в спринте в Драммене

Фото: olympics.com/ru/

11-кратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо, получил травму на этапе Кубка мира в Норвегии. В полуфинале спринта классическим стилем в Драммене спортсмен упал и повредил голову.

Как сообщил врач сборной Норвегии Уве Фераген, у Клебо диагностированы легкая травма головы и сотрясение мозга. Это автоматически исключает его участие в ближайшей гонке — марафоне на 50 км в Холменколлене, запланированном на субботу.

«Было заключено, что у него лёгкая травма головы, лёгкое сотрясение мозга. Это значит, что в ближайшие дни ему нужно будет учитывать это. В первую очередь это означает, что он не выйдет на старт 50 км в Холменколлене в субботу», — приводит слова Ферагена NRK.

Медик добавил, что состояние спортсмена оценивается как относительно хорошее, и сегодня он отправится домой в Тронхейм. О сроках возвращения на лыжню говорить пока рано. «Мы будем внимательно следить за развитием ситуации и постоянно оценивать, когда будет правильно возобновить тренировки и возможные предстоящие соревнования. Слишком рано говорить, выйдет ли он на финал Кубка мира в США», — заключил Фераген.