Йоханес Клебо признал, что Коростелев всех удивил в дебютном международном сезоне

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Легендарный норвежский лыжник, 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо прокомментировал первое в карьере попадание россиянина Савелия Коростелева в тройку призёров на этапе Кубка мира. Напомним, 22-летний россиянин завоевал бронзу в гонке классическим стилем на 10 км с раздельного старта, которая прошла сегодня в финском Лахти.

«Очень здорово видеть, какой прогресс он совершил за этот сезон. Когда Савелий только появился на этапе в Давосе, нам казалось, что до борьбы за высокие места ему ещё далеко. Но он шаг за шагом, терпеливо двигался вперёд. Сейчас он уже уверенно показывает себя на топ-уровне, и я уверен, что в следующем году он станет только сильнее», — поделился впечатлениями Клебо в эфире телеканала Viaplay.

Как отмечается, для Коростелева этот сезон особенный: он получил нейтральный статус, позволяющий участвовать в международных стартах, только в 2025 году, когда это вновь стало возможным. Российские лыжники были отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года.