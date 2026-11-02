news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 2 ноября 2026 12:45

Йоханес Клебо ответил, как отнесется к возвращению Александра Большунова

Читайте нас в
Йоханес Клебо ответил, как отнесется к возвращению Александра Большунова
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что будет рад видеть российского спортсмена Александра Большунова на этапах Кубка мира. По его словам, возвращение сильнейших соперников идёт на пользу соревнованиям.

«Буду ему рад. Это было бы здорово — снова соревноваться с ним. Он один из лучших лыжников в мире, и его возвращение сделает борьбу интереснее», — приводит слова Клебо «Чемпионат».

При этом Клебо отметил, что его позиция относительно допуска россиян в целом осталась прежней, однако он не намерен тратить силы на то, что от него не зависит. «Я уделяю мало времени вещам, на которые не могу повлиять. Моя цель — быть как можно лучше подготовленным, независимо от того, кто выйдет на старт», — добавил он.

Напомним, что FIS допустила российских лыжников до международных соревнований в нейтральном статусе. Большунов подал заявку на получение статуса, но пока не получил его. Ранее тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что Большунов уволился из российской армии, что было одним из требований FIS. Будем следить за развитием событий. Спасибо за внимание.

#Александр Большунов
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

МЧС России предупредило о взломе своего мобильного приложения

2 ноября 2026
Средняя зарплата в Нижнекамском районе достигла почти 125 тыс. рублей

Средняя зарплата в Нижнекамском районе достигла почти 125 тыс. рублей

2 ноября 2026
Новости партнеров