Йоханес Клебо ответил, как отнесется к возвращению Александра Большунова

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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что будет рад видеть российского спортсмена Александра Большунова на этапах Кубка мира. По его словам, возвращение сильнейших соперников идёт на пользу соревнованиям.

«Буду ему рад. Это было бы здорово — снова соревноваться с ним. Он один из лучших лыжников в мире, и его возвращение сделает борьбу интереснее», — приводит слова Клебо «Чемпионат».

При этом Клебо отметил, что его позиция относительно допуска россиян в целом осталась прежней, однако он не намерен тратить силы на то, что от него не зависит. «Я уделяю мало времени вещам, на которые не могу повлиять. Моя цель — быть как можно лучше подготовленным, независимо от того, кто выйдет на старт», — добавил он.

Напомним, что FIS допустила российских лыжников до международных соревнований в нейтральном статусе. Большунов подал заявку на получение статуса, но пока не получил его. Ранее тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что Большунов уволился из российской армии, что было одним из требований FIS. Будем следить за развитием событий. Спасибо за внимание.