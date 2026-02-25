Иосиф Пригожин раскритиковал участие россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» заявил, что не может принять участие России в Олимпийских играх-2026 под нейтральным флагом. По его словам, это ставит спортсменов в унизительное положение.

«В моей голове это трудно укладывается. Нас все время вынуждают выступать под белым флагом – это выглядит не очень хорошо. Мировому сообществу, конечно, наплевать, но они теряют свое лицо», – сказал он.

Пригожин отметил, что спорт стал разменной монетой, и считает это неправильным. Он также обратил внимание, что победителями во многих дисциплинах становились спортсмены с русскими фамилиями, выступавшие за другие страны.

«Если обратить внимание, то практически от каждой страны выступал участник с русской фамилией, и именно он забирал победный трофей. То есть русские побеждают, но под другими флагами. Зачем так делать?» – поделился продюсер.

Он назвал происходящее очередной провокацией на фоне исчерпания дипломатических инструментов. По мнению Пригожина, таким образом западные политики пытаются свести счеты с президентом России. «Они ставят в унизительное положение спортсменов, которые принадлежат российскому государству, но это никого не волнует», – заключил он.