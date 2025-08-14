Пригожин раскритиковал запрет на распространение песен группы «Ленинград»

Фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости

Василеостровский районный суд Петербурга запретил распространение пяти песен российской группы «Ленинград». Основанием для судебного решения стала жалоба в прокуратуру от экс-сенатора РФ Маргариты Павловой. Эксперты провели композиции и установили, что тексты песен содержат признаки побуждения к актам насилия, а также к действиям, которые могут нанести вред духовному, моральному и физическому благополучию несовершеннолетних. О том, как этот запрет отразится на российском шоу-бизнесе и индустрии музыки, рассказал российский продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин.

«Я, конечно, не фанат группы "Ленинград", но все знают, что солист исполняет эти песни на всех концертах, в том числе на крупных аренах. Почему именно сегодня это запрещают и для чего? У меня создается ощущение, что у этих людей единственный способ заявить о себе – это зацепиться за какую-нибудь звезду с какой-либо темой, и тогда о них начнут говорить. Сделать заявление и реализовать его – это две разные вещи. Как я считаю, это самый обычный популизм. Группа поет уже больше 20 лет, что раньше мешало запретить ее тогда?» – сказал Пригожин.

Также Пригожин заявил, что «Ленинград» неоднократно выступал со своими хитами на официальный фестивалях в присутствии высокопоставленных лиц.

«Сейчас уже поздно запрещать их песни. Их будут слушать где угодно, чем больше запрещаешь, тем больше хочется», – заключил продюсер.