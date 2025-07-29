Иосиф Пригожин прокомментировал предложение запретить песни иноагентов

Предложение Парламента Крыма ввести законодательный запрет на публичное воспроизведение и исполнение песен, созданных иноагентами и включенными в реестр Минюста, остается под большим вопросом. О том, к чему может привести такая законодательная инициатива, рассказал российский продюсер Иосиф Пригожин в комментарии «Татар-информу».

«Мы уже это проходили в Советском Союзе, когда люди под подушкой слушали на пластинках запрещенные песни. Мы не должны к этому возвращаться, мы не должны идти по такому пути, делать так, чтобы люди слушали это втайне. Есть такой принцип – запретный плод сладок, т. е. чем больше вы запрещаете, тем больше человек этого хочет», – прокомментировал продюсер.

По мнению Пригожина, российское законодательство должно уйти от подобных идей, эволюционировать, развивать новых молодых артистов, а на людях, которые сделали свой выбор, не акцентировать внимание.

«Как можно сейчас запретить песни Валерия Меладзе? Это невозможно, так как это часть достояния. Как вы запретите голос Пугачевой или Земфиры*? Если Госдума будет заниматься такими законами, то подобных вещей не будет становится меньше, люди будут продолжать слушать музыку. Надо создавать полезные законы. Ведь на федеральных каналах и радиостанциях их уже не показывают, а общедоступные источники в виде интернета вы никак не уберете», – утверждает продюсер.

*Земфира признана Минюстом России иностранным агентом.